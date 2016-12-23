Пожарная ночь

Ночь с 22 на 23 декабря выдалась действительно жаркой. Сразу после полуночи, в 00.54, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме на улице Химиков №8. Ликвидировать возгорание удалось менее чем за полчаса.

Пострадавших нет, для тушения были привлечены 2 единицы техники и бригада из 7 человек.

Ближе к утру, в 5.03, произошло ещё одно возгорание. Горела каркасно-щитовое строение, расположенное рядом с магазином «Тагет» на Северном шоссе. Причины по которым вспыхнула деревянная бытовка устанавливаются. И в этот раз обошлось без жертв.

23 декабря 2016