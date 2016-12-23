Печать флаеров для продвижения бизнеса

Печатная продукция все чаще используется в качестве эффективного рекламного средства. Особенный интерес представляют буклеты, брошюры и листовки, называемые иначе флаерами. При качественном исполнении они оказывают действенную помощь в продвижении бизнеса.

Флаер: особенности и преимущества

Флаером называют небольшую, красиво оформленную, яркую листовку, отпечатанную на качественной бумаге. Главная её задача – информировать покупателя о новых поступлениях в магазин, о разнообразных скидках и акциях. Иногда на листовках размещается общая информация о компании, о каких-либо ее особенностях и преимуществах. Такие полиграфические изделия особенно полезны для ознакомления потенциальных клиентов с новым брендом, только что вышедшим на рынок.

Широко известна и используется возможность совмещения возможностей информационной листовки с функциями скидочного талона. В этом случае на видном месте листовки размещается соответствующая надпись вроде «Предъявите эту листовку в магазине и получите скидку».

Флаер имеет небольшие размеры. Но в его эффективности убедились уже многие предприниматели, заинтересованные в продвижении своих товаров и/или услуг, и теперь заказывают их печать в компании Принтомат, посетив страницу ее сайта http://printomat.ru/calc/flaer. Красочные листовки с рекламными материалами используют как раздаточный бесплатный материал при проведении промо-акций, на конференциях и выставках. Иногда их вкладывают в пакет с покупками прямо на кассе супермаркета – в этом случае покупатель имеет возможность, придя домой, ознакомиться в привычной домашней обстановке с предложениями магазина, поступлением новых товаров и предстоящими скидками. Рекламный флаер в этом случае призван подтолкнуть покупателя или клиента к покупке. Некоторые из материалов приглашают потребителей, например, посетить какую-либо выставку или дегустацию.

Где заказать печать флаеров

Флаер – это весьма эффективное рекламное средство, и вряд и можно назвать хотя бы одну серьезную компанию, которая не использовала бы его для продвижения собственного бизнеса. Однако для успеха необходимо правильно выбрать компанию, способную в короткие сроки отпечатать любой тираж листовок с максимально возможным качеством. Ведь действует только реально качественно выполненный материал – блеклая печать, расплывчатая графика только оттолкнут покупателей и клиентов. А потому выбору исполнителя стоит уделить достойное внимание.

20 декабря 2016