«Старик с бородой давно не заглядывал...»

Корреспондент «Оки-инфо» - о новогоднем настроении

Новый год не за горами. Но вот вопрос: чувствуем ли мы приближение праздничных дней или с возрастом 31 декабря ощущения притупляются?

Наверное, так и есть, новогоднее настроение уже не такое яркое, как в детстве... Почему? Работа, постоянно нужно куда-то бежать, и думать о волшебном зимнем празднике нет ни времени, ни сил. А как хочется чуда!

Помню, когда была маленькая, с таким трепетом и удовольствием писала письма Деду Морозу, рисовала картинки, разукрашивала карандашами, а потом бережно укладывала в конверт, клеила марку и опускала в наш почтовый ящик с твёрдым убеждением, что заберёт мою телеграмму именно тот, кто мне нужен.

С каким же нетерпением я ждала утро 31 декабря - именно тогда, а не 1 января, мой личный Дед Мороз, папа, складывал под ёлочкой коробки с подарками. Просыпаешься, бежишь к пушистой красавице, запускаешь руки в мишуру и достаёшь долгожданные кульки, разворачиваешь которые с открытым ртом. Тем более, что в них всегда было то, о чём маленькая девочка в байковом платье с длиннющими косичками писала Дедушке. Вот и немного грустно, наверное, от того, что добрый старик с белой бородой, в которого верила я очень долго, ко мне давно не заглядывал...

А какими ароматными были тогда мандарины! Может, потому, что в 90-е с любыми продуктами дела обстояли тяжко. Да и появлялись эти оранжевые фрукты в магазинах только перед самым Новым годом. Сейчас же мы их трескаем уже месяц, а то и полтора - вот и теряет этот ароматный цитрус своё предназначение, создавать людям новогоднее настроение.

А какой была ёлочка - настоящая и живая, от пола и до самого потолка! Запах хвои мигом разлетался по всей квартире и не улетучивался до самого Рождества. Помню, как с мамой бегали по магазинам в поисках карамелек с блестящими фантиками. Конфеты всегда нам заменяли ёлочные игрушки - это было доброй семейной традицией.

Ещё новогоднего настроения добавляло ожидание мультфильмов по телевизору, которые то и дело крутили н 31 декабря. Сейчас всё проще, есть интернет, только вот ощущения праздника он не добавляет.

Хотя скажу за себя: стареть прежде времени я точно не собираюсь. Оглядевшись по сторонам, разбужу в себе это сладкое чувство предвкушения праздника. А искрящиеся ленты гирлянд по всему городу, шарики и ёлки в торговых центрах мне в этом помогут.

Даже погода, которая на днях снова решила поиграть в «оттепель», мне не помешает. Тем более, что снег в этом году уже давно преподнёс нам сюрприз - лёг ещё в октябре. Очень хочется верить, что до любимого зимнего праздника он не уплывёт.

Да что же я опять о грустном? Если родители в нелёгкие 90-е могли создавать настоящую атмосферу волшебства в нашей квартире, то что мешает мне сейчас, когда с мандаринами и конфетами всё гораздо проще, устроить себе новогоднюю сказку? Так что всё, решено: сегодня же бегу на ёлочный базар за пушистой, ароматной красавицей. А дополню этот новогодний букет настроения старыми праздничными песнями, хорошими фильмами, долгими походами по магазинам в поисках подарков и необычными рецептами чего-нибудь вкусненького. Обязательный пункт: как только подморозит, коньки в руки, лыжи в зубы и вприпрыжку на катки, в парки и леса. Это самый верный способ вернуть яркое ощущение праздника, прям как в детстве. С наступающим!

24 декабря 2016