Подарок для соседей

Как выбрать мощную и надёжную дрель для домашних работ

Наверное, у каждого в жизни было такое: выходной день, хочется поспать, а любимые соседи вдруг включают дрель. И такие эмоции испытываешь в этот момент - не передать словами.

А если б у вас была своя дрель, соседский ремонт мог бы превратиться в азартное противостояние - кто сверлит дольше, чаще и упорней. Это всё, конечно, шутки. Но дрель в хозяйстве - вещь полезная. А о том, как выбрать её, чтобы служила верой и правдой долгие годы - мы узнали у консультантов магазина «Браво». Парням в последнее время пришлось перечитать матчасть по электроинструментам, так как магазин заключил соглашение с итальянским производителем техники фирмой «Status Power Tools». Теперь ассортимент «Браво» пополнился высококачественными циркулярными пилами, шуруповёртами, дрелями, шлифовальными машинками, перфораторами, лобзиками - словом, всем тем, без чего невозможно представить современного мастера на все руки.

Итак, приступим. Первый выбор, который предстоит сделать - между проводной дрелью и аккумуляторной. Первая хороша тем, что не требует подзарядки, значит, пригодится тем, кто выполняет большой объём работы в сжатые сроки. Но для непрофессионального использования удобнее всё-таки дрель с аккумулятором. С ней можно добраться к любому труднодоступному участку.

- Обычно производитель предлагает сразу два аккумулятора - пока один заряжается, вы работаете со вторым, - пояснил консультант Сергей. - Кстати, аккумуляторы различаются по типу. Есть литий-ионные - они считаются самыми экологичными. Кроме того, если вы долго не пользуетесь таким аккумулятором, он не разряжается. Следующий тип - никель-металл-гибридный. Он тоже экологичен, но с ним важно соблюдать цикл зарядки. То есть, пока батарея полностью не разрядится, ставить на подзарядку нельзя. Тот же недостаток у никель-кадмиевого аккумулятора, но у него есть и весомое достоинство - он хорошо переносит низкие температуры.

С типом питания всё более-менее понятно, теперь рассмотрим функции дрели. Условно эти инструменты можно разделить на три типа: дрели-шуруповёрты, дрели-миксеры и ударные. Первые нужны для крепежа и сверления небольших отверстий в фанере, дереве, гипсокартоне, пластмассе. Основная характеристика - крутящий момент. У моделей для бытового использования она колеблется в интервале 15-40 ньютон на метр, у профессиональных может достигать 130.

- Удобны дрели-шуруповёрты с реверсивным механизмом - они позволяют не только вкрутить, но и выкрутить шуруп, - добавил Сергей. - Также работу с дрелью облегчают такие опции как встроенный уровень, подсветка рабочей зоны, плавная регулировка скорости, страховочный ремень на руку. Наличие этих функций может существенно увеличить цену инструмента, однако и комфорт от использования вырастает в разы.

Ну а если вы собираетесь продырявить кирпич или бетон, для этих целей нужна ударная дрель. Само название сообщает, что вращение бура в таком инструменте сопровождается ударными движениями. Её легко отличить по конструкции - у таких дрелей всегда есть передняя металлическая ручка для лучшей фиксации.

- Однако нужно помнить, что ударная функция в такой дрели - скорее дополнительная, - пояснил Сергей. - При многочасовой работе с включённым ударным механизмом возможен перегрев. Так что, если решились на серьёзные работы, лучше выбрать полноценный перфоратор.

Отдельный тип дрели - дрель-миксер. Она нужна, чтобы быстро и однородно замесить приготовить строительный раствор. Такие дрели работают на низких оборотах, при этом обладают высокой устойчивостью к перегревам.

Вот сколько существует разнообразных инструментов, способных сделать новогодние праздники ваших соседей незабываемыми. Были бы золотые руки - а дрель найдётся.

25 декабря 2016