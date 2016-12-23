Калиновская предновогодняя

Готовимся к предстоящим праздникам на Калиновской базе

В преддверии Нового года особенно ценным становится время. Можно ли купить всё для новогоднего стола и украшения дома в одном месте, да ещё и подарки близким приобрести, при этом не переплачивая и даже получая всякие приятные «плюшки»? Проверить это мы решили в старейшем торговом объекте региона - на Калиновской базе.

С чего начинается Новый год? С ёлки, конечно. Уже завтра, 24 декабря, на базу и расположенную по соседству ярмарку «Фермер» завезут около сотни пышных свежих ёлочек по минимальным ценам. А сейчас внутри базы можно купить искусственные ели и сосны на любой вкус: хочешь классические, хочешь - присыпанные снегом или со встроенными лампочками. Маленькая пушистая красавица с подсветкой в каждой веточке стоит 1200 рублей. Кстати, в магазине «1000 мелочей», который находится на первой линии базы, действует скидка 10% на все ёлки и декор. Витрина сияет множеством разноцветных огоньков. Тут и гирлянды от самых простых до невероятно навороченных, и светящиеся шары, и эффектный декор для улицы. Когда видишь все эти тысячи пляшущих искр - настроение автоматически меняется с будничного на праздничное.

Хозяева продуктовых магазинчиков тоже приготовились к праздникам. Например, в отделе №25 банка высококлассной тушёнки подешевела со 136 до 80 рублей. Ладно, допустим, тушёнка - не самая торжественная еда. Другое дело - свежая икра лососевых рыб. Её на базе можно приобрести и в фирменной упаковке, и на развес. Постоянные клиенты говорят, что магазинная с такой икрой и рядом не стояла. Ценно и то, что икру перед покупкой можно попробовать - не ложками, конечно, но всё же. Цена за килограмм деликатеса - от 2700 до 3000 рублей, в зависимости от породы рыбы.

Продавцы товаров для дома уже разложили на витринах полотенца, скатерти, разделочные доски и другие сувениры с изображением символа года - Петуха. Не удержались, купили несколько красочных полотенец для кухни - всего по 45 рублей.

- А у меня сухофрукты и орехи со скидкой 15%, - пригласил в свой вкусно пахнущий павильон №11 продавец Максим. - И для компотов, и для салатов, и даже на подарок подойдут!

Кстати, у Максима и без учёта скидки цены весьма симпатичные. Где вы, например, видели отборный фундук по 790 рублей за кило?

Подготовился к праздникам и один из старейших арендаторов базы - магазин «Турист». Скидки от 10 до 15% на зимнюю одежду, обувь, спиннинги, ледорубы и рыбацкие палатки наверняка согреют душу увлеченного рыболова. Ну а мотыль при покупке трёх балансиров - личный подарок от хозяина отдела Фаниса.

Предновогодняя волна скидок затронула и шоу-рум «Мир мебели», который недавно открылся на Калиновской базе. Выгодные акции на диваны и кресла будут длится весь январь. Например, гарнитур «Каравелла-5», состоящий из добротного дивана и двух кресел, можно будет приобрести за 29900 рублей. А для азартных покупателей здесь придумали необычный скидочный аттракцион. Перед внесением оплаты вам предложат кинуть два игральных кубика. Сумма выпавших чисел и будет вашей скидкой. Таким образом выгода может составить как 12%, так и 2%. Кажется - мелочь, а всё равно приятно и интригующе.

24 декабря 2016