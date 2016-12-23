В мэрии - скандал. Опять вокруг асфальта…

Заказ на ремонт тротуаров чиновники превратили в новый способ пополнения бюджета

19 мая Управление муниципального заказа (УМЗ) по поручению Комитета по благоустройству мэрии Серпухова объявило аукцион. На кону стоял подряд на ремонт тротуаров. В счёт обеспечения исполнения заказа в сроки каждое предприятие, претендующее на эти работы, должно было перечислить 127 583 Р. Свои заявки на получение заказа подали ООО «Ресурс-1», ООО «РАДОР», МБУ «Комбинат благоустройства», а также ещё четыре компании.

9 июня победителем объявили «Ресурс-1», но 30 июня выяснилось, что эта фирма не предоставила обеспечение. Недолго думая, чиновники послали письмо с предложением подряда волоколамскому предприятию «РАДОР», которое заняло вторую строчку в списке «конкурсантов». Но уже 12 июля, не дожидаясь официального ответа, единая комиссия УМЗ отказалась от заключения контракта.

Причина, как указано в протоколе, такова: ООО «РАДОР», объявленное вдруг «победителем» аукциона, тоже якобы не представило обеспечение… в установленные сроки. Но в том-то и дело, что сумма обеспечения в размере 144 901 Р в соответствии с правилами аукциона ещё 3 июня была перечислена фирмой на специальный счёт. Нежданно-негаданно эти деньги оказались заблокированы, а потом переведены на счёт заказчика. Грянул скандал, в который оказались втянуты не только структуры мэрии, но и те, что занимались непосредственной организацией аукциона: «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) и «Банк ВТБ 24».

Руководство «РАДОР» обратилось в суд с иском. Ведь по закону, чтобы признать победителем участника аукциона, идущего вторым номером, а потом получить право применять к нему какие-либо санкции, необходимо его согласие. Без этого никак не обойтись. Второй после победителя участник имеет право отказаться от заключения контракта даже если и дал своё согласие стать победителем. Без последствий. Как отметил суд, это подтверждается судебной практикой.

Есть и ещё один момент. Дело в том, что ООО «РАДОР» после того, как ему было направлено соответствующее уведомление, не только не дало согласия на заключение контракта, но вообще оставило его без внимания. Удивительно, что такая опытная дама, как директор УМЗ Людмила Зоонегина, съевшая, как говорится, не одну собаку на муниципальном заказе, истолковала молчание «РАДОР» как знак согласия. Суд отметил, что такая позиция противоречит п. 2 ст. 438 ГК России: «Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон».

В общем, суд пришёл к выводу, что решение Единой комиссии УМЗ является незаконным и необоснованным. Решение было однозначным: признать его недействительным. Однако это были ещё цветочки. Отстояв свои права в одном, руководство «РАДОР» не остановилось. В январе чиновникам предстоит отвечать на другой иск, предъявленный этой компанией. На этот раз речь пойдёт о рассмотрении второй части заявок, поданных на аукцион.

Представители «РАДОР» считают, что перечень работ, указанный в сметах, свидетельствует о том, что ремонт тротуаров является капитальным, а не текущим. В них предусмотрена «разработка грунта и устройство оснований для тротуаров, устройство нового бортового камня». О том, что ремонт капитальный, говорится и в экспертном заключении АНО «Институт технических экспертиз «Альфа» от 22 июня 2016 года.

Признание такого вывода должно, по мнению руководства «РАДОР» повлечь за собой определенные решения. Необходимо признать незаконным бездействие Комитета по благоустройству и УМЗ, так как они не включили в аукционную документацию обязательное требование о наличии у участников торгов свидетельства саморегулируемой организации о допуске к устройству покрытий автомобильных дорог, защитных ограждений и элементов обустройства. Между тем, это предусмотрено приказом министерства регионального развития России.

Также представители принципиальной компании считают, что надо повторно провести аукцион на подряд по ремонту тротуаров в Серпухове. И невольно вспоминается, какой скандал разгорелся в Серпухове, когда бывший мэр Павел Залесов организовал ремонт дворов («Как мэр бюджетные «яйца» побил. На 6 614 995 рублей» ). Ведь и сейчас некоторые приметы указывают на то, что в «деле о тротуарах» далеко не всё чисто - с точки зрения закона и финансов. Факты говорят сами за себя.

23 декабря 2016