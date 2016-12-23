Звонок для учителя

Мы побеседовали с педагогами Липицкой средней школы о работе, детях и о личном

В цикле статей, посвящённых школам Серпуховского района, мы уже давали слово и детям, и директорам учебных заведений. Настал черёд обычных учителей - классных руководителей, предметников, молодых и опытных, строгих и лояльных. «Учительское собрание» мы провели в Липицкой школе, которая славится своими педагогическими традициями. Зная красноречие наших педагогов, ограничили каждого рамками одного вопроса.

- Как изменились дети за последние 30 лет?

- Мышление другое стало. Современная школа заставляет знания добывать, а не воспринимать готовые. Единственное, что меня очень волнует - всё стало доступно в интернете, и дети часто обращаются туда не по делу. Отсюда вытекает другая проблема - кратковременность памяти. Уже через неделю дети не могут рассказать выученное стихотворение. Мне, как учителю, приходится решать эту проблему, постоянно отсылая к ранее изученному. Также очень волнует проблема обучения математике. Казалось бы, я филолог, меня это не должно беспокоить. Но не даром великий Ломоносов говорил, что математику нужно учить уже затем, что она ум приводит в порядок. Есть много известных физиков, инженеров, которые становились прекрасными поэтами, писателями. Если в математике всё успешно, то и во всех остальных областях будет порядок. И в плане математики, если сравнить то поколение и сегодняшнее - мы были образованнее.

- В последнее время в России произошло несколько скандалов, связанных с поведением учителей во внерабочее время, с откровенными снимками в соцсетях. Учитель имеет право на частную жизнь?

- Безусловно. Но специфика профессии в том, что ты не можешь забывать, кто ты есть. Учитель должен быть примером - это аксиома. Я, честно говоря, не в курсе, какие там скандалы, потому что редко телевизор смотрю. Но в быту учитель, конечно, не может расслабляться. Большую опасность в этом плане представляют соцсети. Хотя для учителя с головой на плечах аккаунт в соцсетях может стать отличным вспомогательным инструментом. Но освещать свою личную жизнь нужно очень осторожно. Дети ничего не оставляют без внимания, всему дают оценку. То же можно сказать и об имидже. Не секрет, что дети в первую очередь обращают внимание на внешность: опрятный ли, модный ли учитель. Профессиональную компетенцию они оценят спустя время, а встречают всё равно по одежке. Поэтому для меня джинсы и футболка неприемлемы как рабочая одежда.

- Может ли ребёнок без музыкальных способностей получить «пятерку» по музыке?

- Наличие слуха и голоса играет далеко не главную роль, у нас ведь не музыкальная школа. Опыт показывает, что любого ребенка можно научить выполнять ритмические движения, ритмический рисунок. Бывает, что он не поёт, а движения выполняет на отлично. И так на деревянных ложках сыграет, как человек со слухом и не сможет, потому что у него подключаются другие механизмы. Притом, у нас на уроках идёт работа с учебником, готовят проекты, презентации - каждый ученик может проявить себя. Так что оценка не даётся, исходя из природных данных. А петь у меня всё равно все любят. Слышала, где-то ученики разучили в школе шансон... У нас такого быть не может. Я выбираю репертуар, ориентируясь на программу и свой вкус. Много народного, патриотического, старые песни. Причём не под фонограмму, а под живой баян. «У леса на опушке» у меня уже не первое поколение поёт - и все с удовольствием.

- Вспомните пару ярких эпизодов из своей практики.

- Последнее - это квест по общественным дисциплинам. Причём, квест в классическом понимании: они получали задание, выполняли, находили новые задания - и всё это с использованием интернета, телефонов. Дети были в восторге от того, что на занятии можно пользоваться мобильными, обычно-то это не приветствуется. С детьми у нас дружеские отношения, возможно, в силу не такой уж большой разницы в возрасте. Во внеурочное время вместе и пошалить можем, на коньках покататься или с горки. Однажды мы с мужем закопали в школьном саду русскую монету 17-го века, а дети с металлоискателем занимались поисками. Все железные пробки выкопали! Год назад ездили с детьми на памятник в деревню Демшинки, где разбился самолет. На машине до этого памятника не доедешь, нужно от дороги минут сорок идти. Дети, тогда ещё пятиклассники, с честью выдержали эту экспедицию и снова рвутся в поход.

- О чём вы мечтаете как педагог и как человек?

- У меня мечты, в основном, нематериальные. Я уже получаю достойную зарплату за любимое дело. Занятия творчеством для меня - больше, чем профессия, это образ жизни. Я даже в душе придумываю, что можно создать с детьми. Может, это ненормально. Мечтаю работать с ребятами, чтобы ничто не отвлекало от общения. Я недавно перенесла ветрянку, врачи посадили меня на карантин на 21 день. Как долго тянулся этот больничный! Дети приходили домой, стучали в дверь, родители звонили. Ещё я очень хотела бы поучаствовать во всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования. Жаль, что он будет так далеко - в Хабаровске. У меня маленькое дитё, трёхлетнее, и путешествия для меня проблемны. Но если всё сложится, есть мечта победить.

- Правда, что современные дети мало интересуются историей страны?

- Меня такие вопросы просто удивляют. Недавно коллеги из области спросили меня на семинаре: «Ваши дети так эмоционально рассказывают о подвиге Зои Космодемьянской, неужели их это правда трогает?». Я даже не знала, что ответить. Ни разу не сталкивалась с нежеланием со стороны детей. Достаточно предложить какую-то исследовательскую работу - и все с готовностью выполняют. Возможно, дело в том, что мы живём в селе, и дети здесь другие - отзывчивые. Может, городские дети и не пойдут искать коренных жителей, с ними беседовать, постесняются ходить по домам, искать старинные вещи или фотографии, расспрашивать фронтовиков. Мы же создали книгу памяти, посвящённую нашим землякам, и каждый класс собирал информацию о каком-то фронтовике из Липиц. Когда праздновали 65 лет Победы, участвовали в акции «Солдатский платок» - буквально каждая семья вышила платок с именем своего ушедшего на фронт предка. Все они хранятся в нашем музее. Так что ученики, их отношение меня не просто радует, но воодушевляет.

- Какие ожидания относительно педагогической профессии оправдались и что стало сюрпризом?

- Когда шла работать в школу, были скорее не ожидания, а опасения. Я понимала, что это очень сложная профессия и боялась не справиться. Всё-таки начальные классы - важный этап школьной жизни, не хотелось подвести детей. С опытом пришло понимание, что самое главное в начальной школе - это даже не научить, а привить дисциплину и коллективные навыки. Проще говоря, сдружить. Чтобы у них было чувство класса, чтобы они относились друг к другу по-людски. Что касается сюрпризов... Один из главных - большое количество «бумажной» работы. Это не пустые слова, и подобная тенденция существует во всех российских школах. Думаю, учителя могли бы тратить это время на основную деятельность: готовить уроки, общаться с детьми, помогать им, устраивать праздники. Было бы здорово поменьше писать отчетов.

- Почему вы работаете именно в Липицкой школе?

- Во-первых, я выпускница этой школы. У нас больше половины педагогического состава - бывшие ученики, и уже по одной этой примете можно судить о качестве учебной подготовки и воспитания. Я безумно рада, что наша школа одной из первых, ещё в 1996-м году взяла курс на индивидуализацию обучения. Нашим наставником стал замечательный педагог Николай Капустин. Он учил, что каждый ребёнок - индивидуальность, что нельзя сравнивать одного с другим или с каким-то образцом. Только с самим собой. Он сделал в диктанте пять ошибок, но в прошлый раз их было десять. Он вырос. Конечно, сельская школа имеет свои особенности. У нас, к примеру, рекордное количество надомников - 16, много ребят из неблагополучных семей. Детей из соседних сёл привозят на автобусах - это дополнительные сложности. Но тем интересней работать нам, учителям. Основной объём знаний мы должны давать на уроках, в идеале - учить детей самостоятельно решать исследовательские задачи. А ещё я люблю нашу школу за потрясающе комфортный климат. Здесь я чувствую себя как дома.

24 декабря 2016