Александр Серов: «Я не вписался в сегодняшнее время»

Неподражаемый исполнитель «Мадонны» дал яркий концерт в Серпухове и поделился с корреспондентом «Оки-инфо» самым личным

Серова не было в Серпухове всего пару лет, но этого хватило, чтобы зал ДК «Россия» на его очередном концерте заполнился почти целиком. Среди зрителей оказалось больше женщин, чем мужчин и больше представителей среднего поколения, чем молодых. Ещё бы, ведь лет 30 назад Александр Серов занимал ту нишу, в которой сегодня царствует Стас Михайлова - нишу харизматичной романтики, трогательной мужественности, голосистой лирики. Его песни, голос, манера исполнения действовали на публику гипнотизирующе. Какая женщина хоть раз не мечтала о таком мужчине, как Серов - уверенном в себе, страстном, талантливом. Постепенно Александр сошёл с экранов, но для истинных поклонников остался незаменимым и всегда желанным.

А сейчас - музыкальная пауза

Певец вышел на сцену строго по заявленному расписанию - в джинсах, чёрном пиджаке и розовой нарядной рубашке. Чуть располневший, что вполне простительно в 62 года, но такой же черноволосый и такой же экспрессивный, как в 1988-м году. Программа концерта на 50 процентов состояла из новых песен, аранжированных в ретро-стиле, и ещё на 50 - из шлягеров Серова. Антракта не было, но два раза музыкант брал тайм-аут и уступал сцену своим коллегам. В первый раз Серов представил публике нашу землячку, автора и исполнителя песен Юлию Калина. Миловидная девушка в золотом платье спела три песни о женской доле а-ля шансон, существенно подогрев желание зрителей видеть Серова вновь. Всё-таки билеты покупали на его сольник. Второй раз «музыкальная пауза» прошла веселей - к микрофону вышел обладатель замечательного голоса, экс-участник легендарной группы «Лесоповал», а ныне - клавишник и организатор концертов Александр Федорков.

Конечно, Серов не мог оставить зрителей без композиций, ради которых они, по большому счёту, и пришли на концерт. «Мадонна», «Украденная ночь», «Я люблю тебя до слёз», «И нисколько мы с тобой не постарели» прозвучали шикарно, как на пластинке, и сорвали овации. Цветов было не так уж много, зато с какой нежностью зрительницы вручали их своему любимцу и с какой искренней радостью он их принимал.

«Мог бы не выпускать Тушу»

Почти сразу после концерта, без обычного в таких случаях перерыва на «отдохнуть-переодеться» Серов пригласил нас в гримёрку. Концертный костюм он уже сменил на комфортную тёплую толстовку. Первым делом строго поинтересовался, не «бульварные» ли мы. «А то я вас знаю, такое потом напишете!», - авторитетно подытожил Серов. В быту голос у певца был такой же громкий и сочный, как и на сцене, но - с едва уловимым мягким акцентом. Говорит артист театрально, размашисто, что поначалу может смутить. Но по глазам видно, что человек он доверчивый и незлой.

Следующий вопрос задавал снова Серов: «Ну как вам наш Туша? Это я так называю Александра Федоркова, кличка у него такая».

- Изумительно. У вашего клавишника волшебный тембр.

- Нет, вы слышите! При мне такое говорить про Тушу! А вы знаете, что именно благодаря Александру Николаевичу вы его и услышали, я бы мог Тушу не выпускать... И Юлю Калину!

- Вы что же, стали продюсером?

- Ну, так меня назвать, наверное, нельзя, но даю молодым возможность выступать в моих концертах. Конечно, не всем подряд. Юлечка молодец, поёт хорошо. И мне даёт возможность отдохнуть несколько минут, перевести дыхание.

- Звучание сегодня было, что называется, «пластиночным». Как удаётся поддерживать такое качество вокала?

- Ты понимаешь, это вопрос риторический. Когда есть силы и есть настроение, как сегодня, работаем в «минус». Когда этого нет - работаем дабл-трек. Знаешь, что это такое? Когда голос записан, и я его вживую дублирую. Мы с Шапой так работаем. Вон, сидит начальник звукорежиссуры. Это фирма!

«Спроси меня, кто я такой»

- Концерт произвёл впечатление машины времени. Будто мы перенеслись в 70-е - 80-е годы. Вам так дорога та эстетика?

- Дело в том, что у нас слишком много ультрамодных направлений в музыке, слишком много молодёжи, которая поёт модные песни. Но если есть какая-то программа в стиле 80-х, она собирает стадионы. Оказывается, музыка 80-х способна собрать зал. И я подумал - почему бы мне не петь эту музыку. Поклонники подросли. В 90-м им было по 15-18, а теперь они приходят снова, только как взрослые люди. И им будет приятно послушать песни, которые в то время звучали, которые ассоциируются с нашей молодостью. И я этим, в том числе, отдаю дань уважения прекрасным композиторам, которые эти песни написали, и прекрасным певцам, которые их пели..

- Вы такой активный на сцене. Ваша пластика, ваши танцы - это идёт изнутри или всё продумано, отрепетировано?

- Я - активный? Ну ты меня разыгрываешь! Ты правда считаешь, что это танцы? Ой, не могу! Я объясню, это музыкальная форма. Я кто такой? Вот спроси меня!

- Кто же вы такой?

- Я - аранжировщик, саксафонист, пианист и певец. И вот, отталкиваясь от того, что я инструменталист и а-ля музыкант, я просто как дирижер стою на сцене. Такой лёгкий выпендрёж. Синкопу где-то сделаю, где-то вперёд качнусь, где-то назад. Я так интерпретирую музыку. И это получается танец что ли?

- Почти балет!

- Аааа! Ребята, что правда? (обращается к музыкантам, те начинают наперебой заверять Александра в его пластичности, грациозности и умении в каждой песне быть разным, всегда оставаясь в движении)

«Про меня такое пишут...»

- В ваших песнях столько любви. А вы влюбчивый?

- Зачем ты на меня наговариваешь? Делаешь меня бабником. Это, с одной стороны, меня радует и настраивает на хорошую волну. А с другой - это звучит так уверенно, что я боюсь за свою репутацию. Послушай, мне уже 83-й год. Куда влюбляться! Это же смешно! Какое влюбляние может быть...

- Да я начиталась в интернете, что за вами и 17-летние девчонки ходят табуном...

- Ой, про меня такое пишут. А сколько грязи НТВ пустило в эфире. Написали, что мне 73 года, что я фамилию поменял, чтобы на конкурс поехать 30 лет назад, чтобы стать известным. Такой бред!

- А вы не пытались с ними отношения выяснить?

- С такими есть один лишь способ - бить. Там есть один козёл Серёга, и ещё Наташка. Надо взять ремень, положить их... Хотя нет, а то потом выйдет передача, какой я садист.

«Написал ломовые стихи»

- Вы очень прямой человек. Не приходилось за свою правоту страдать?

- Приходилось, и страдаю до сих пор. Я не вписался в формат новой демократической системы. Я не такую демократию ожидал, особенно в вопросах нравственности. Вседозволенность с экрана телевизора прёт по всем статьям. Ругательства, пошлость. «Камеди клаб» - это вообще караул, сплошные матюки. Вот у тебя ребёнок вырастет, он что, будет слушать эти матюки? Ему это надо? Эти хохмы, от которых уже тошнит, а ничего нового придумать не могут. А Петросяновская команда с Региной Дубовицкой во главе. Молодёжь туда подтягивают ещё и ещё. Все по бумажке читают, и обязательно, чтобы залезть в трусы, чтобы грязь какая-то была.

- Но на часть публики это действует безотказно.

- Так зачем же так воспитывать публику? Давай дулю с экрана я покажу, будет действовать? Конечно, это ж будет пиар. Публика, естественно, сидит, ржёт. А вы посмотрите на лица. Многие люди весьма далеки от того, что мы называем интеллигентностью. Зачем так нацию опускать?

- Зато их показывают, а вы со своей резкостью эфиров не имеете.

- Я не могу прогибаться. Я хочу качественное исполнение. Мои клипы появились в 88-м - 89-м годах. Шесть клипов. Ни у кого ещё, ни у одного артиста, даже у Пугачевой и Валеры Леонтьева не было клипов. Ты можешь представить, какой год был! А я уже такое придумал. Так как же они сегодня могут быть умнее меня, если я уже тогда изобрёл форму клипа, которая ничем не уступала европейским аналогам? Того же Джорджа Майкла посмотреть - у него всё очень простенько. Я обогнал чуть-чуть время и теперь не могу снижать планку. А меня снимают ужасно. Я ж повзрослел, уже фейс не тот, подбородок повис.

- А если операцию сделать? Или хотя бы уколоть?

- Нет, это ж надо такое сказать! Да я это всё ненавижу. Лучше буду орангутангом, или похож на дриопитека, но не буду себя никак перекраивать.

- Есть песни, без которых вас не отпускают. Вам не надоела та же «Мадонна»?

- Ну, это всё стандартно, как у всех артистов. Ира Понаровская как-то сказала: «Я ненавижу микрофон, я не могу брать его в руки и выходить на сцену». Сейчас Ира совсем мало работает. Естественно, приходит такой момент. Хотя у Кобзона, например, он уже 77 лет не приходит. Он может ещё раз двести брать этот микрофон, ему по барабану это, он на автомате. Это колоссальный дар. Я, кстати, на эту тему стихи написал ломовые. Ещё никто не слышал. Прочитать?

- Наши читатели будут признательны.

- В который раз мне всё не ново. Я выхожу на сцену снова.

И микрофон, мой друг уставший, со мною жизнь мою познавший.

Вот и первый аккорд - и голос сильно звучит,

Как будто птицы полёт, и зал покорно молчит.

Я в эйфории блеска глаз лечу высоко, а оставляя микрофон, я одинокий.

И награждает зал меня душой широкой. А за кулисами один я, одинокий.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Николаевич СЕРОВ

Родился 24 марта 1954 года в селе Ковалёвка Николаевской области украинской ССР.

Играл в школьном оркестре на альте, позже сам освоил фортепиано и поступил в музыкальное училище

Служил в морском флоте

Взлёт популярности пришелся на 80-е годы: Серов участвует в фестивалях, записывает песни, в 88-м становится лауреатом премии Ленинского комсомола

Был женат единственный раз на акробатке Елене Стебенёвой на 20 лет младше себя. Жена подала на развод после 19 лет брака. Уход Елены и последующий раздел имущества вызвали у Серова затяжную депрессию.

Воспитывает дочь Мишель (1993 года рождения). Мишель Серова окончила МГИМО и делает большие успехи в вокале.

В 2016 в прессе раздули историю, связанную с появлением Серова на публике в компании начинающей 17-летней певицы Елизаветой Семичастновой.

25 декабря 2016