Жить будем лучше

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Серпуховское районное управление социальной защиты населения информирует, что с 01 января 2017 года увеличен прожиточный минимум пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам до 9161 рубля.

Региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в соответствии с законодательством Московской области.

При подсчете суммы дохода учитываются:

- размер пенсии;

- ежемесячная денежная выплата (с учетом набора социальных услуг);

- денежный эквивалент проезда;

- денежная компенсация за жилое помещение и коммунальные услуги;

- компенсация за телефон.

Для оформления региональной социальной доплаты к пенсии необходимы следующие документы (для граждан не получающих доплату к пенсии):

- паспорт;

- пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии из Пенсионного фонд РФ;

- справка о размере пенсии за текущий месяц;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования(СНИЛС);

- трудовая книжка;

- лицевой счет заявителя для перечисления доплаты к пенсии.

По вопросу назначения региональной социальной доплаты к пенсии обращаться в МБУ «МФЦ Серпуховского муниципального района» по адресу: Серпуховский район п.Большевик ул.Ленина д.110  Приемные дни: понедельник - суббота с 08.00 до 20.00.

25 декабря 2016



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