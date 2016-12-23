Жить будем лучше
Серпуховское районное управление социальной защиты населения информирует, что с 01 января 2017 года увеличен прожиточный минимум пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам до 9161 рубля.
Региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в соответствии с законодательством Московской области.
При подсчете суммы дохода учитываются:
- размер пенсии;
- ежемесячная денежная выплата (с учетом набора социальных услуг);
- денежный эквивалент проезда;
- денежная компенсация за жилое помещение и коммунальные услуги;
- компенсация за телефон.
Для оформления региональной социальной доплаты к пенсии необходимы следующие документы (для граждан не получающих доплату к пенсии):
- паспорт;
- пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии из Пенсионного фонд РФ;
- справка о размере пенсии за текущий месяц;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования(СНИЛС);
- трудовая книжка;
- лицевой счет заявителя для перечисления доплаты к пенсии.
По вопросу назначения региональной социальной доплаты к пенсии обращаться в МБУ «МФЦ Серпуховского муниципального района» по адресу: Серпуховский район п.Большевик ул.Ленина д.110 Приемные дни: понедельник - суббота с 08.00 до 20.00.
25 декабря 2016
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