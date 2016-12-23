Ещё больше кекса

На прилавках фирменных магазинов «Колобок» появились необычные лакомства

До Нового года остались считанные деньки, и так хочется побаловать себя чем-то особенным, может, даже в лучших европейских традициях. Тем более что по телевизору уже давно крутят фильмы, где то и дело мелькают ароматные рождественские пряники и кексы.

А с чем у нас в последнее время всё чаще ассоциируется слово «выпечка»? С магазином «Колобок», куда мы и отправляемся в первую очередь - и не прогадываем. Именно здесь на прилавках нашлось кое-что интересное: ароматный кекс с пряностями. Яркие орнаменты из глазури на елях и снежинках просвечивались через праздничную упаковку. То, что мы искали, оказалось у нас в руках. За ответами, где и как появляется на свет это лакомство со вкусом праздника, отправились в ОАО «Серпуховхлеб».

Идею создания душистых кексов в просторных, чистых цехах воплощают с любовью. Почему? Всё очень просто - это же ручная работа. Машины кондитеру в этом случае не помощники, в ход идёт лишь ловкость собственных рук.

Сдобная новинка - полностью натуральный продукт, вкус и аромат которого создаёт богатый букет пряностей: корица, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян. Не менее важный ингредиент - настоящий бельгийский шоколад.

Что, необычное разнотравье? Так и есть. Вдохновение черпали у соседей по континенту, пускай и не самых близких. Оригинальная рецептура новых кексов от «Серпуховхлеб» напоминает старинные рецепты традиционной новогодней/рождественской выпечки.

О покупателях кондитеры позаботились как нельзя лучше. Ароматное лакомство на прилавках есть в двух исполнениях, шоколадное и сливочное. К тому же украшены кексы в форме праздничных елей и звёзд всегда по-разному, на любой вкус и под любое настроение.

После Нового года уникальное угощение, которое наверняка придётся по вкусу не только заядлым сладкоежкам, с прилавков магазинов не исчезнет. Мы сможем в любое время баловать себя и своих близких необыкновенным вкусом ароматных кексов, возможностью положить на свою тарелку маленький кусочек вкуснейшего лакомства.

Впереди нас ждут ещё праздники, и 23 февраля, и Международный женский день. Производители каждый раз будут добавлять новую изюминку в стилизацию полюбившегося всем лакомства. Узнай, каким окажется твой кекс, просто открыв упаковку...

25 декабря 2016