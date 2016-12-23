«Я уезжаю в тёплые страны»

Велопутешественник Евгений Рыбин поучаствовала в рубрике «Вопрос недели»

Какие народные средства вы используете для профилактики и лечения простудных заболеваний?

- Дело в том, что простудой я не болею. Как по мне, так все эти ОРВИ - следствие неблагоприятных погодных условий. Так что нужно просто устранять причину. Поэтому каждый год, чтобы обезопасить себя от холодов, я уезжаю в тёплые южные страны на велосипеде: Турцию, Гоа, ЮВА. Весь зимний период провожу там.

23 декабря 2016