«Я уезжаю в тёплые страны»

Велопутешественник Евгений Рыбин поучаствовала в рубрике «Вопрос недели»


Какие народные средства вы используете для профилактики и лечения простудных заболеваний?

- Дело в том, что простудой я не болею. Как по мне, так все эти ОРВИ - следствие неблагоприятных погодных условий. Так что нужно просто устранять причину. Поэтому каждый год, чтобы обезопасить себя от холодов, я уезжаю в тёплые южные страны на велосипеде: Турцию, Гоа, ЮВА. Весь зимний период провожу там. 

 

23 декабря 2016



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