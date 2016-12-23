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Социальные комментарии Cackle
«Я уезжаю в тёплые страны»
Велопутешественник Евгений Рыбин поучаствовала в рубрике «Вопрос недели»
Какие народные средства вы используете для профилактики и лечения простудных заболеваний?
- Дело в том, что простудой я не болею. Как по мне, так все эти ОРВИ - следствие неблагоприятных погодных условий. Так что нужно просто устранять причину. Поэтому каждый год, чтобы обезопасить себя от холодов, я уезжаю в тёплые южные страны на велосипеде: Турцию, Гоа, ЮВА. Весь зимний период провожу там.
23 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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