«Лучшее средство - водка с горчицей»

Заведующий ортопедическим отделением МБУ «Стоматологическая клиники» Виктор Бондаренко принял участие в рубрике «Вопрос недели»


Какие народные средства вы используете для профилактики и лечения простудных заболеваний?

- Для меня лучшее средство - водка с горчицей по пятницам. После этого никакие хвори вам не страшны!

 

24 декабря 2016



Социальные комментарии Cackle
«Лучшее средство - водка с горчицей»
Злата Орлова
«Лучшее средство - водка с горчицей»
Врачи со Смоленщины осмотрят серпуховичей
Максим Кот
Врачи со Смоленщины осмотрят серпуховичей
«Я уезжаю в тёплые страны»
Злата Орлова
«Я уезжаю в тёплые страны»
Больше не ВРИО
Максим Кот
Больше не ВРИО
Юг Подмосковья в ТОПе популярных у туристов
Тина Димова
Юг Подмосковья в ТОПе популярных у туристов
Подольск перетянул на себя ещё одну функцию
Тина Димова
Подольск перетянул на себя ещё одну функцию
okadizayn







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).