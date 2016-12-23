Отвечаем за ёлочные базары

Журналисты «Оки-инфо» нашли нелегальных торговцев новогодними деревьями

Если верить официальной информации из мэрии Серпухова, в минувшую среду в городе открылись сразу восемь ёлочных базаров. Нам перечислили их адреса, привязанные к нумерации ближайших зданий: например, улица Ворошилова дома №123, 134, 136. Центр города хорошо известен, хотя не всякий сразу сориентируется, особенно если ездит общественным транспортом, на какой остановке выходить, чтобы ёлочку себе выбрать. Что уж тогда говорить, скажем, об адресе Глазовская, 2.

Короче, цель этой экскурсии по Серпухову была абсолютно утилитарной: самим отыскать все базары и помочь людям понять, где они приземлены, попутно с ценами на зелёные красавицы сориентироваться.

Легальные базары

Начали мы с ёлочного базара на Московском шоссе, у дома № 55. Это торговый центр «Б-Класс». Здание внушительное, перед ним украшенная ёлка, а ещё забитая машинами стоянка. Это я к тому, что крохотный пятачок базара, размером три на три метра, на таком фоне практически затерялся.

Откуда дровишки, то бишь ёлки, интересуюсь у озябшей на влажном холодном ветру женщины. Из Ферзикова, что в Калужской области, слышу в ответ. Ели по 650 рублей за метр, сосёнки, высота которых от метра до полутора продаются по одинаковой цене - 500 рублей за деревце. Надо отдать должное, товар выглядит хорошо, что называется, повышенной пушистости.

Его хозяйка приглашает наведаться в пятницу, мол, ёлок ещё подкинут, выбор больше станет. Но он, ей Богу, и так достойный. Вот ещё украсить бы эти облезлые доски, из которых сбит каркас, ограничивающий торговую площадку. Завтра займёмся, обещает хозяйка. И всё норовит показать мне кипу разрешительных бумаг, поясняя, что мёрзнет она здесь на вполне законных основаниях.

Пока разговариваю с ней, примечаю на выезде с парковки ещё одну точку с зелёными красавицами. Возле неё и вывеска есть - «Ёлочный базар», вот только этой точки нет в официальном списке адресов.

Выясняем, откуда завезены сосны и ели. Из-под Кирова. Отсюда и цена - по 700 рублей за метр, что ели, что сосны. Правда, к внешнему виду тоже не придраться. Разве что лёгкий налёт желтизны на сосновых иглах сигналит, что рубили деревья задолго до того, как в лесах выпал снег.

Сразу скажем, что и следующие легальные базары заполнены ёлками из вятских лесов. Про нелегалов будет отдельный сказ.

- Наша фирма давно сюда их возит. Я уже три года стою здесь на подработках, откровенничает продавец Владимир, торгующий у дома №134 на ул. Ворошилова. Сюда удобный подъезд, поэтому бизнес идёт бойко. Да и товар смотрится выигрышно, особенно за счёт елей из Дании, больше смахивающих на искусственные. Они хоть и идут по 4000 рублей за штуку, но явно того стоят.

- Мужик один к нам каждый год приезжает, сразу две берёт, себе и тёще, просвещает меня Владимир. - Сегодня спокойно, а вот в выходные будет не продохнуть, всё махом разметут, благо и выбрать есть из чего, и упаковываем ёлки в специальную сетку бесплатно, - улыбается продавец колючего товара.

Ещё две точки с ёлками из-под Кирова тоже отыскались без проблем. Одна на углу улиц Ворошилова и Крупской, вторая у «Евросети» - практически напротив перехода на другую сторону улицы Ворошилова к «Пятёрочке». Вот и все базары.

Базары только на бумаге

Даже не пахло ёлками на улицах Чернышевского, где торговый пятачок должен был расположиться на территории бывшего рынка между отделением Сбербанка и почтой. Не торговали ёлками и по адресу: улица Красный текстильщик, 19.

Не без труда отыскала я дом №2 на Глазовской улице. Он частный. О возможной торговле ничего поблизости не говорит. Разве что следы работы грейдера - грязный снег, только слегка сдвинут в хаотичном порядке.

Не пахнет обещанным ёлочным базаром и на Ногинке, на улице Комсомольской, у дома № 2/9.

Чтобы подвести черту под этой частью рассказа о подсчёте торговых точек с ёлками, замечу, что называть их базарами язык не поворачивается: всё до предела скромно, не сказать бедненько. Начисто отсутствует праздничное оформление. Почти все точки приходится сначала искать, а потом прикидывать варианты проезда к ним. Ну, не смешно ли так прятать официально разрешённые торговые площадки, да ещё перед самим праздником. И продавцов, кстати, как-то принарядить можно было...

Левые ёлки

Их, не прячась, продают на повороте к ТЦ «Гермес» всё на той же улице Ворошилова. Спрашиваю, откуда товар. Из питомника «Русского леса», глазом не моргнув, отвечает с вызывающим видом стоящий подле колючих красавиц мужик. Нет этой точки в списке разрешённых? И что? Тут, возле магазина, частная территория. Вот и проверяющие с этим согласились, они только что отъехали, машет куда-то вдаль собеседник.

Такой диалог состоялся у нас на данной точке. Мы ни ругаться, ни спорить не стали, зачем отбивать хлеб у инспекторов, которых в Серпухове предостаточно.

Журналисты «Оки-инфо» сделали другое: позвонили в серпуховское отделение «Русского леса», директору Виталию Вишневскому.

- Ни о какой порубке ёлок на продажу у нас и речи не может быть. Мы же из-за жука-короеда такое количество елей потеряли, что восстанавливать их площади и восстанавливать.

Надо отдать должное Виталию Ивановичу, он не поленился обзвонить коллег из Центрлесхоза, который в прошлые годы реализовывал ели. Выяснил, что они также не держат торговых точек, оптовой продажи хвойных не ведут.

- Вы как услышите, что торгуют ёлками из «Русского леса», сразу полицию вызывайте, - завершил разговор Вишневский.

«Ёлкоимитаторы»

Стоит добавить, что обзавестись колючими жительницами леса не все рвутся. Для них есть десятки, сотни предложений в магазинах, торгующих ёлками искусственными. А ещё точка на рынке, возле кафе «Аншлаг». Цены от 1000 рублей за маленькую ёлочку, до 6000 за ту, что встанет в квартире практически до потолка. Цвет хвои, её длина и плотность варьируются. Кстати, в интернет-магазинах тоже можно покопаться, тут выбор богатый, а разброс цен - зашатаешься. Есть даже ёлкозаменители за четверть миллиона рублей.

И ещё одна особенность нынешней ёлочной торговли: вы не увидите брошенных хвойных веточек, которые можно попросить себе для букета, чтоб хоть пахло в квартире хвоей. Его вам предложат, но не даром, а за 200 рублей. Правда, веток в букете будет много, можно даже с соседями поделиться.

23 декабря 2016