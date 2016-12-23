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Социальные комментарии Cackle
«Хорошее настроение и чеснок - секрет здоровья»
Начальник управления культуры Серпуховского района Ольга Сидоркина ответила на «Вопрос недели»
Какие народные средства вы используете для профилактики и лечения простудных заболеваний?
Стараюсь не болеть, и пока у меня это отлично получается. Помогает в этом хорошее настроение. Всегда нужно настраивать себя на позитивный лад - это самый верный способ избежать возможности заболеть. Ну, а если вдруг такое случилось - чеснок, который я раскладываю по всему дому, помогает справляться с ОРВИ.
25 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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