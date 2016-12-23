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Врачи со Смоленщины осмотрят серпуховичей
В субботу, 24 декабря, специалисты Смоленского государственного медицинского университета (СГМУ) прочитают в Серпуховской центральной больнице лекции и проведут практические занятия для местных докторов.
В рамках гостевого визита смоленские врачи проведут консультации и осмотр больных серпуховичей в городской поликлинике №1.
Визит смоленских коллег в Серпухов организовали главврачи местных больниц в соответствии с программой непрерывного повышения квалификации.
23 декабря 2016
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