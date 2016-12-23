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Солисты квинтета - высококлассные профессионалы, которые представляют лучшие оркестры Москвы (Московский Государственный симфонический оркестр, Камерный оркестр «Kremlin»).
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Egoисты в Протвине
Струнный квинтет «Alter ego» выступит в наукограде
Коллектив был создан артистами государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Теперь «Alter ego» помогает реализовывать те проекты, которые не попадают в формат оркестрового музицирования.
Солисты квинтета - высококлассные профессионалы, которые представляют лучшие оркестры Москвы (Московский Государственный симфонический оркестр, Камерный оркестр «Kremlin»).
«Alter ego» выступает разными составами. На этот раз ребята приедут в Детскую музыкальную школу города Протвино впятером: две скрипки, альт, виолончель и контрабас. Начало в 19:00. Цена билета от 300 до 600 рублей.
23 декабря 2016
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