В Госдуме создали рабочую группу по «реформе» Воробьёва
Накануне в Госдуме прошло обсуждение административной «реформы», проводимой губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, который вознамерился превратить все районы региона в городские округа. Многие жители, представители общественных организаций, депутаты выступают против урбанизации. Подробности о прошедшем «круглом столе», где выступил и депутат от Серпуховского района Николай Дижур, мы опубликуем в ближайшем выпуске «Оки-инфо».
Результатом же обсуждения проблемы на Охотном Ряду стало принятие решения о формировании рабочей группы по предотвращению ликвидации местного самоуправления в Подмосковье. Кроме того, на встрече было объявлено о том, что в январе планируется собрать крупнейший за всю историю Гражданский форум в защиту местного самоуправления в Подмосковье.
24 декабря 2016
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