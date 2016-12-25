Экс-министр культуры Подмосковья погиб в авиакатастрофе

Бывший министр культуры Подмосковья Антон Губанков находился на борту разбившегося сегодня утром самолёта Ту-154, следовавшего по маршруту аэропорт «Чкаловский» - Адлер - авиабаза Хмеймим (Сирия).

Антон Губанков с 24 мая 2012 года по январь 2013 года был министром культуры Московской области, с 25 марта 2013 года назначен на должность начальника управления культуры министерства обороны России. Кандидат культурологических наук.

В бытность министром, Антон Губанков выступал с заявлениями по сохранению фрагментов кремля на Соборной горе в Серпухове, выступая против несанкционированных раскопок у стен бывшей цитадели.

Напомним, сегодня утром возле Сочи потерпел крушение самолёт Министерства обороны России на борту которого находилось 92 человека, в их числе - ансамбль имени Александрова почти в полном составе, военные, а также и гражданский активист Елизавета Глинка. В районе крушения идёт поисковая операция.





25 декабря 2016