Экс-министр культуры Подмосковья погиб в авиакатастрофе
Бывший министр культуры Подмосковья Антон Губанков находился на борту разбившегося сегодня утром самолёта Ту-154, следовавшего по маршруту аэропорт «Чкаловский» - Адлер - авиабаза Хмеймим (Сирия).
Антон Губанков с 24 мая 2012 года по январь 2013 года был министром культуры Московской области, с 25 марта 2013 года назначен на должность начальника управления культуры министерства обороны России. Кандидат культурологических наук.
В бытность министром, Антон Губанков выступал с заявлениями по сохранению фрагментов кремля на Соборной горе в Серпухове, выступая против несанкционированных раскопок у стен бывшей цитадели.
Напомним, сегодня утром возле Сочи потерпел крушение самолёт Министерства обороны России на борту которого находилось 92 человека, в их числе - ансамбль имени Александрова почти в полном составе, военные, а также и гражданский активист Елизавета Глинка. В районе крушения идёт поисковая операция.
25 декабря 2016
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