В авиакатастрофе погиб и наш земляк
Протвинец, летел на концерт в Латакию в составе ансамбля им. Александрова
Среди погибших утром 25 декабря в авиакатастрофе над Чёрным морем, оказался и наш земляк, 32-летний певец Кирилл Давиденко.
Кирилл Андреевич - солист хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Он вырос в городе, является выпускником детской школы искусств «Камертон», а затем - музыкальной Академии имени Гнесиных и Московского государственного университета культуры и искусств.
Для жителей наукограда это известие стало настоящим шоком. Руководство города выразило соболезнования семье Кирилла, в том числе его матери Елена Давиденко -музыкальному педагогу, замдиректора детской музыкальной школы «Камертон».
Кирилл часто бывал в родном городе и часто выступал перед воспитанниками в ДШИ «Камертон», городском выставочном центре и музыкальной школе.
26 декабря 2016
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