В авиакатастрофе погиб и наш земляк

Протвинец, летел на концерт в Латакию в составе ансамбля им. Александрова

Среди погибших утром 25 декабря в авиакатастрофе над Чёрным морем, оказался и наш земляк, 32-летний певец Кирилл Давиденко.

Кирилл Андреевич - солист хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Он вырос в городе, является выпускником детской школы искусств «Камертон», а затем - музыкальной Академии имени Гнесиных и Московского государственного университета культуры и искусств.

Для жителей наукограда это известие стало настоящим шоком. Руководство города выразило соболезнования семье Кирилла, в том числе его матери Елена Давиденко -музыкальному педагогу, замдиректора детской музыкальной школы «Камертон».

Кирилл часто бывал в родном городе и часто выступал перед воспитанниками в ДШИ «Камертон», городском выставочном центре и музыкальной школе.

26 декабря 2016