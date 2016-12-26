Один погиб и трое ранены в ДТП у Лукина

В результате ДТП, произошедшего на окружной трассе (близ деревни Лукино) в Серпуховском районе, погиб один человек и трое были госпитализированы.

Авария случилась на 97-м километре трассы. Автомобиль «Hyundai» выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с «Honda». Водитель последней погиб до прибытия медиков, двое его пассажиров получили ранения. Водитель «Hyundai» тоже получил травмы.

Спасать пассажиров с помощью специальной техники Мособлпожспаса. Все пострадавшие доставлены Серпухов, в больницу им. Семашко.

26 декабря 2016