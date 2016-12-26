Вместе с полномочиями и деньгами надо брать на себя ответственность

Глава Серпуховского района прокомментировал заявления, сделанные на Первом канале

Сразу после завершения пресс-конференции президента Владимира Путина, на Первом канале, в ходе обсуждения высказываний главы государства и вопросов, которые стоило бы ему задать, прозвучало мнение политолога Натальи Шавшуковой, которая на примере Серпуховского района рассказала участникам программы и телезрителям о ситуации, когда муниципалитетам на их нужды оставляют лишь небольшую долю от всех собранных на территории налогов и сборов. Законодательство сейчас таково, что львиная часть средств с мест перечисляется в вышестоящие бюджеты.

Мы попросили прокомментировать телепередачу Александра Вячеславовича фрагмент программы, который касался именно местного самоуправления:

- Считаю, что муниципалитеты вполне могут поступиться некоторыми демократическими процедурами ради одного - положительного экономического эффекта. Да, район, в соответствии с законом перечисляет большие средства в виде налогов и сборов, вместе с деньгами муниципалитеты к тому же передали региону (правительству Московской области) и массу полномочий. Хорошо, но уж если это произошло, регион должен был взять на себя и ответственность по нормальному исполнению своих новых обязанностей. Мы же этого не наблюдаем. К примеру, за три года нашему району практически не было выделено средств на капремонты социальных объектов или объектов ЖКХ, в районе за эти годы не начато ни одной стройки. Вместо этого мы видим, что правительство области тратит миллиарды на пиар, собственные транспортные расходы (аренда лимузинов, вертолётов). Нам обещали, что использование т.н. единых поставщиков позволит сэкономить миллионы, но на деле происходит обратное: строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в нашем районе велось по завышенным ценам и обошлось областной казне в три раза дороже реальной стоимости. Наши сельские поселения сделали генеральные планы развития за 600-700 тысяч рублей, а чиновники из регионального правительства отменили действие этих документов и заказали новые генпланы, но уже по 17 миллионов рублей. Закупка дорожной техники для городов и районов также проводится по завышенной цене. И если бы эти машины доходили до муниципалитетов... К примеру, наш район их так и не дождался. Контракт по поставке технике так и не был выполнен. Разве это оптимизация и экономия? За красивыми словами нет реальных дел. Считаю, что если у нас создаётся «вертикаль» власти, то верхи должны брать на себя и ответственность, и, например, траты бюджетных денег в Московской области могла бы контролировать Администрация Президента России, у которой есть такая функция. Это позволило бы избежать того положения дел, с которым мы столкнулись. Главное, чтобы у Администрации Президента хватило персонала (их около 1500 человек, в то время, как в областном правительстве около 30000 сотрудников). Надо понимать, что коррупции на уровне регионов намного выше, чем на местах.

26 декабря 2016