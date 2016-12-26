Новый начальник медсанчасти и суицид в камере

Топ-5 событий прошедшей недели Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни южного Подмосковья.

Номер пять

Следственный комитет предъявил обвинение Анастасии Булгаковой

Наш очередной рейтинг открывается материалом о том, что бывшей сотруднице полиции, насмерть сбившей супружескую пару, предъявлено обвинение по статье 264 часть 6 УК России - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц…

Номер четыре

Александр Шестун: «Может, Воробьёва повысят, и всё поменяется»

Следующую строчку ТОПа занимает часть большого интервью, данного главой Серпуховского района, в рамках пресс-конференции для «Оки-инфо». Александр Шестун рассказал как и где будет встречать Новый год и что загадает под бой курантов.

Номер три

В медсанчасти №8 новый начальник

20 декабря коллективу медсанчасти №8 (Серпухов) был представлен новый начальник. Им назначен Евгений Хлутков. По информации «Оки-инфо», до недавнего времени Евгений Сергеевич работал руководителем санатория «Архипо-Осиповка»…

Номер два

Экс-министр культуры Подмосковья погиб в авиакатастрофе

Вторую строчку рейтинга занимает новость о том, что в авиакатастрофе, случившейся 25 декабря над Чёрным морем, погиб бывший министр культуры Подмосковья Антон Губанков. Самолёт Министерства обороны России потерпел крушение, на борту судна находилось 92 человека, в их числе - ансамбль имени Александрова почти в полном составе, военные, а также гражданский активист Елизавета Глинка и певец из города Протвино Кирилл Давиденко.

Номер один

Полицейская, сбившая двух человек, пыталась повеситься

Нашему изданию стали известны новые подробности главной трагедии Серпухова. Почему в тот злополучный вечер Анастасия Булгакова была пьяна?

А находясь в следственном изоляторе, теперь уже бывшая полицейская, хотела свести счёты с жизнью.

26 декабря 2016