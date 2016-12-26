В начало
Социальные комментарии Cackle
Школы закрыты
На юге Подмосковья начались каникулы и объявлен карантин
Как сообщает руководитель серпуховского Роспотребназора Лариса Танаева, ситуация с заболеваемостью ОРВИ на сегодняшний день неутешительная. Эпидемиологический порог в Серпухове, Серпуховском районе и наукограде Пущино превышен на 72%. Такого не было уже много лет.
Результат - с сегодняшнего дня школьники отправились на досрочные каникулы - все учебные заведения закрыты на карантин. Занятия возобновятся только 9 января.
Протвино пока держится. Сложившуюся ситуацию в городе с заболеваемостью ОРВИ на данный момент выясняют. Здесь карантин не объявлялся.
26 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).