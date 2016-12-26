Школы закрыты

На юге Подмосковья начались каникулы и объявлен карантин


Как сообщает руководитель серпуховского Роспотребназора Лариса Танаева, ситуация с заболеваемостью ОРВИ на сегодняшний день неутешительная. Эпидемиологический порог в Серпухове, Серпуховском районе и наукограде Пущино превышен на 72%. Такого не было уже много лет.

Результат - с сегодняшнего дня школьники отправились на досрочные каникулы - все учебные заведения закрыты на карантин. Занятия возобновятся только 9 января.

Протвино пока держится. Сложившуюся ситуацию в городе с заболеваемостью ОРВИ на данный момент выясняют. Здесь карантин не объявлялся.

26 декабря 2016



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