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Новогодний график ГАИ
Серпуховский отдел ГИБДД изменит график работы во время новогодних праздников. Приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств приёма экзаменов, а также замене водительских удостоверений в Госавтоинспекции будет осуществляться по следующему графику:
- 31 декабря 2016 года - с 9.00 - 14.00
- 3 января 2017 года - с 9.00 - 18.00
- 5 января 2017 года - с 9.00 - 18.00
Для экономии времени сотрудников ГИБДД и граждан, не забывайте пользоваться сайтом госуслуг.
26 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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