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Социальные комментарии Cackle
Ёлка в «Большевике»
Погрузиться в атмосферу праздника вместе со своим ребёнком вы сможете в 2 и 3 января в ДК «Большевик» начало представлений в 13.00. Новогоднюю музыкальную сказку «Как-то в лесу дремучем» представят для маленьких зрителей театр Сергея Агуреева в соавторстве с шоу-группой «Экспромт».
Театрализованное представление включает в себя интерактивные игры хороводы и стихи.
Заказать билеты можно по телефону 8-964-53-93-463. Цена билетов - 200 рублей и 450 рублей (с подарком)
26 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
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