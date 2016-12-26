Ёлка в «Большевике»

Погрузиться в атмосферу праздника вместе со своим ребёнком вы сможете в 2 и 3 января в ДК «Большевик» начало представлений в 13.00. Новогоднюю музыкальную сказку «Как-то в лесу дремучем» представят для маленьких зрителей театр Сергея Агуреева в соавторстве с шоу-группой «Экспромт».

Театрализованное представление включает в себя интерактивные игры хороводы и стихи.

Заказать билеты можно по телефону ‎‎8-964-53-93-463. Цена билетов - 200 рублей и 450 рублей (с подарком)

26 декабря 2016