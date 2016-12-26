Пожарное депо вот-вот откроется на улице Базовой
В Северной промышленной зоне Серпухова завершено возведение нового здания для пожарного депо. Оно возводилось в рамках региональной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Московской области на 2013-2018 годы».
Ранее мэрия выделила МЧС участок на ул. Базовой, где и появилось модульное двухэтажное здание площадью 640 кв., рассчитанное на четыре машины. Депо повысит оперативность прибытия пожарных в Ивановские дворики, а также в деревни, расположенные на юге Васильевского поселения.
Открытие намечено на начало 2017 года. Сейчас Мособлпожспас подбирает персонал и пополняет автопарк. Здесь уже есть уже имеется пожарная автоцистерна на базе «КамАЗ», до Нового года сюда прибудет автолестница «АЛ-50», которая позволит работать брандмейстерам в высотных домах, что особенно актуально для северной окраины Серпухова.
26 декабря 2016
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