Монах - на сцене «России»

Победитель шоу «Голос-4» иеромонах Фотий споёт для серпуховичей


Единственный священнослужитель в России, который прославился благодаря телевизионному проекту, приедет в Серпухов в следующую субботу.

За плечами у певца юношеская жизнь с родителями в Германии, возвращение на Родину, поступление на службу в Свято-Пафнутьевский монастырь в Калужской области, постриг в монахи и бесконечное совершенствование своего таланта.

В проекте «Голос» иеромонах Фотий должен был выступить ещё в 2013 году, но на такой смелый шаг решился только в 2015. Как признался сам священнослужитель, он не ожидал, что дойдёт до финала и, тем более, станет победителем.

И вот в Серпухове 4 февраля, в семь часов вечера, этот прекрасный вокалист, обладающий необыкновенным тенором, выступит на сцене ДК. «Россия» с программой «Романсы».

Цена билетов - от 1000 до 2000 рублей.

 

30 января 2017



Социальные комментарии Cackle
«Золотое кольцо» - в Серпухове
Злата Орлова
«Золотое кольцо» - в Серпухове
В быстрые шахматы сыграют в Серпухове
Ева Манулис
В быстрые шахматы сыграют в Серпухове
В Дракине заплачет Таня
Максим Кот
В Дракине заплачет Таня
Всех влюблённых зовут в музей
Тина Димова
Всех влюблённых зовут в музей
Скоро! Фестиваль юмора
Юрий Колыванов
Скоро! Фестиваль юмора
Марафон в режиме нон-стоп
Тина Димова
Марафон в режиме нон-стоп
burenie







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).