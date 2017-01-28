Монах - на сцене «России»

Победитель шоу «Голос-4» иеромонах Фотий споёт для серпуховичей

Единственный священнослужитель в России, который прославился благодаря телевизионному проекту, приедет в Серпухов в следующую субботу.

За плечами у певца юношеская жизнь с родителями в Германии, возвращение на Родину, поступление на службу в Свято-Пафнутьевский монастырь в Калужской области, постриг в монахи и бесконечное совершенствование своего таланта.

В проекте «Голос» иеромонах Фотий должен был выступить ещё в 2013 году, но на такой смелый шаг решился только в 2015. Как признался сам священнослужитель, он не ожидал, что дойдёт до финала и, тем более, станет победителем.

И вот в Серпухове 4 февраля, в семь часов вечера, этот прекрасный вокалист, обладающий необыкновенным тенором, выступит на сцене ДК. «Россия» с программой «Романсы».

Цена билетов - от 1000 до 2000 рублей.

30 января 2017