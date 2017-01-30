«Царьград» вновь назван лучшим семейным отелем

Ежегодный конкурс на звание лучшего семейного отеля России опубликовал туристический сервис «TripAdvisor». Всего по стране отбираются 25 вариантов. Но главный список состоит всего из пяти отелей. Возглавил его «Царьград» - отель, который находится на окском берегу в Серпуховском районе. Следующие четыре места достались его собратьям из Адлера. Это отели «Bridge Retsort», «Имеретинский», «Богатырь» и «Форвард».

Как утверждается на сайте, «победители ежегодного конкурса были определены по специально разработанному алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов, а также рейтинг средств размещения в России. Отели-победители стали обладателями престижной награды «Travellers’ Choice» 2017 года.

30 января 2017