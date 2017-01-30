«Царьград» вновь назван лучшим семейным отелем
Ежегодный конкурс на звание лучшего семейного отеля России опубликовал туристический сервис «TripAdvisor». Всего по стране отбираются 25 вариантов. Но главный список состоит всего из пяти отелей. Возглавил его «Царьград» - отель, который находится на окском берегу в Серпуховском районе. Следующие четыре места достались его собратьям из Адлера. Это отели «Bridge Retsort», «Имеретинский», «Богатырь» и «Форвард».
Как утверждается на сайте, «победители ежегодного конкурса были определены по специально разработанному алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов, а также рейтинг средств размещения в России. Отели-победители стали обладателями престижной награды «Travellers’ Choice» 2017 года.
30 января 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).