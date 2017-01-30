Как должно быть организовано образование в школе, чтобы соответствовать современным стандартам? Об этом и не только состоится разговор 31 января в учебно-методическом центре города Пущино. Он так и будет называться - «Современный урок в начальной школе в условиях реализации требований федерального государственного стандарта начального общего образования: структура, проектирование и анализ». В его организации участвует объединенная издательская группа «Дрофа» - «Вентрана-Граф». Семинар проводит Сергей Пичугин, ведущий методист центра дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент МАНПО, член Координационного совета по введению ФГОС при минобрнауки России.

30 января 2017