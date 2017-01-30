Проезд через двор заблокирован

С минувшей пятницы в городе Протвино закрыт сквозной проезд в город с Серпуховского шоссе через двор дома №33 по улице Ленина. Дорога перекрыта бетонными блоками.

Заблокировано движение после постановления администрации наукограда за № 1141. Для проезда служебного транспорта - мусоровозов, машин скорой помощи и пожарной охраны построена разворотная площадка, которую водители превратили в парковку. Их не останавливает даже знак «Стоянка и остановка запрещена, работает эвакуатор».

Через сайт администрации автовладельцев предупредили, что припаркованные на площадке машины будут эвакуированы согласно правилам дорожного движения.

30 января 2017