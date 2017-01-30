Уродовать Серпухов прекратят
Новый закон поможет предотвратить вандальную застройку некоторых муниципалитетов Подмосковья
Мособлдума приняла законопроект, согласно которому, все строительные работы в городе будут согласовываться с управлением культуры.
В списке прописаны 22 населённых пункта такие как: Бронницы, Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Звенигород, Сергиев Посад, Истра, Кашира, Клин, Можайск, Ногинск, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Руза, Чехов, Талдом и Серпухов.
Отныне администрации этих муниципальных образований обязаны согласовывать с областным органом охраны объектов культурного наследия проекты генеральных планов, правил землепользования и застройки, архитектурно-строительной и прочей проектной документации.
За комментариями мы обратились к председателю серпуховского отделения ВООПИиК:
- Раньше решения о застройке, утверждении генплана и прочей строительной деятельности принимала администрация города. Потом эти полномочия стала осуществлять правительство Московской области. С принятием Мособлдумой закона о застройке исторических поселений, а Серпухов является таковым, любая строительная дельность будет согласовываться с Управлением культуры, а там работают люди понимающие ценность исторических строений. Что не приведет к возникновению застроек, портящих исторический облик города. Возьмём к примеру, «Корстон» - объект находящийся в историческом центре или новый жилой дом на площади Ленина. Сейчас мы ждём утверждений списка охранных зон и планов предметов охраны от Главного управления культуры. После их утверждения станет ещё сложнее что-то менять в облике Серпухова. Зачастую, старинные дома просто закрывают сайдингом или перекрещивают, не сохраняя их первозданный вид. Теперь такого не будет, дома имеющие культурную ценность подлежат реставрированию.
30 января 2017
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