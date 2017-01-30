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Социальные комментарии Cackle
Дом сгорел полностью
В Серпуховском районе сегодня утром бушевал пожар
На пульт пожарной охраны информация о возгорании поступила в девять минут седьмого. На место ЧП, в дом №120 в ДНП «Южная долина» (близ деревни Трухачёво) выехали три специальные машины из ближайших пожарных частей, Серпухова, Липиц и Пущина.
Хозяева одноэтажного коттеджа во время возгорания находились дома, они то и вызвали огнеборцев. Никто из них не пострадал.
В десять минут десятого пожар был полностью ликвидирован. Дачный дом сгорел по всей площади. Причина пожара выясняется.
30 января 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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