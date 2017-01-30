Дом сгорел полностью

В Серпуховском районе сегодня утром бушевал пожар

На пульт пожарной охраны информация о возгорании поступила в девять минут седьмого. На место ЧП, в дом №120 в ДНП «Южная долина» (близ деревни Трухачёво) выехали три специальные машины из ближайших пожарных частей, Серпухова, Липиц и Пущина.

Хозяева одноэтажного коттеджа во время возгорания находились дома, они то и вызвали огнеборцев. Никто из них не пострадал.

В десять минут десятого пожар был полностью ликвидирован. Дачный дом сгорел по всей площади. Причина пожара выясняется.

30 января 2017