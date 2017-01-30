В Дракине заплачет Таня

В субботу, 4 февраля в Парке Дракино пройдёт конкурс чтецов произведений Агнии Барто. Если ребёнок неравнодушен к творчеству этой поэтессы, а домашние уже устали слушать истории про бычка, громко плачущую Татьяну и прочие перипетии из жизни дошкольника, то берите ваше чадо и бегом в Дракино. Талант не должен остаться незамеченным. 

Принять участие в конкурсе могут дети как школьного так и дошкольного возраста, коллективы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также семьи, проживающие на территории Серпуховского района и городов Московской области. Для этого надо предварительно направить заявку по адресу: konkurs@drakino.com до 3 февраля.

Конкурс проводится с определением одного победителя в следующих возрастных группах: 

до 6 лет, 

от 7 до 14 лет; 

от 14 и старше.

Начало в 14.00, место провидения :  Московская область, Серпуховский район, Парк Дракино.

30 января 2017



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