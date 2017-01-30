Порезали собутыльника

Застолье в Данках обернулось поножовщиной


Как сообщает пресс-служба серпуховской полиции, 29 января после 21.00  в больницу им. Семашко был доставлен 61-летний житель Серпуховского района (Данки) с ножевыми ранениями в области груди и живота.

Как выяснилось, мужчина начал своё воскресенье с распития алкоголя, домашние попросили его покинуть дом и найти себе подходящую компанию. Недолго думая, пострадавший отправился к соседям. Там его «поддержали» ещё двое любителей «чего покрепче», один из которых был ранее судим. 

В ходе посиделок между собутыльниками возникла словесная перепалка, переросшая в драку, а потом и в поножовщину. На данный момент следствие допрашивает пострадавшего и выясняет кто именно орудовал ножом.

30 января 2017



Социальные комментарии Cackle
Не проскочила на красный
Варвара Коваль
Не проскочила на красный
Сумочника повязали
Максим Кот
Сумочника повязали
Семь лет за iPhone
Максим Кот
Семь лет за iPhone
Висельник на Новой
Максим Кот
Висельник на Новой
Дом сгорел полностью
Злата Орлова
Дом сгорел полностью
Пенсионерка устроила кровавую резню
Михаил Евсеев
Пенсионерка устроила кровавую резню
gemchug







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).