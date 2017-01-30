Порезали собутыльника

Застолье в Данках обернулось поножовщиной

Как сообщает пресс-служба серпуховской полиции, 29 января после 21.00 в больницу им. Семашко был доставлен 61-летний житель Серпуховского района (Данки) с ножевыми ранениями в области груди и живота.

Как выяснилось, мужчина начал своё воскресенье с распития алкоголя, домашние попросили его покинуть дом и найти себе подходящую компанию. Недолго думая, пострадавший отправился к соседям. Там его «поддержали» ещё двое любителей «чего покрепче», один из которых был ранее судим.

В ходе посиделок между собутыльниками возникла словесная перепалка, переросшая в драку, а потом и в поножовщину. На данный момент следствие допрашивает пострадавшего и выясняет кто именно орудовал ножом.

30 января 2017