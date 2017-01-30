Бесплатный газ - только в мечтах

Газ по нынешним временам - тема сложная. Потому что даже люди при деньгах порою годами мечтают заполучить его в свои дома, а не получается. В профильных структурах, крепко держащих в своих руках подходы к «голубому топливу», свои очереди и порядки. С расценками, газовиками выставляемыми, тоже бесполезно спорить. Программ газификации тоже существует энное количество, часть из них на бюджетной основе и приняты правительством области, другие - исключительно коммерческие, но тоже выстроенные в некую очередь, в которую также еще надо попасть.

Это к тому, что создав некоммерческое партнёрство, люди попадают в программу. И ждут своей очереди. Хорошо, если есть кому заниматься сбором подписей под разрешительные документы, в основном таким посредниками выступают местные администрации.

Столь подробно говорим об этом, в первую очередь для жителей деревни Съяново-1. Их взбудоражило выражение «просочиться в программу», прозвучавшее в статье «Дави на газ». В деревне кто-то решил, что раз речь о программе, значит, газ должен подводиться бесплатно. Но это далеко не так. Реалии дня таковы, что начать газификацию деревни удалось только через некоммерческое партнёрство, которое и создано здесь. О бесплатном варианте речи не шло и не идёт. И в этом нет вины местной или районной администрации. Увы, к решению газовых вопросов их не допускают.

30 января 2017