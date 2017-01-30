Огород на Дальнем Востоке
Соглашение подписанное 19 января между Управлением Росреестра по Подмосковью, филиалом Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Московской области и Московским областным многофункциональный центром, позволит принимать заявления о предоставлении земельных участков площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке от всех граждан Российской Федерации. Ранее такой привилегией могли воспользоваться только жители Дальневосточного федерального округа.
Желающие получить гектар в Приморье или под Хабаровском, могут подать заявление в бумажном виде через любой МФЦ Московской области с 1 февраля. Кроме того, в многофункциональных центрах будут оборудованы рабочие места для подачи заявлений в электронном виде.
31 января 2017
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