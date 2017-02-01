Дмитрий Чудинов сразится в столице

Серпуховский боксёр проведёт бой с венгром в Москве

Как сообщает менеджер Дмитрия Кирилл Щекутьев, в эту субботу, 4 февраля, российский боксёр сразится с противником из Венгрии Атиллой Коросом.

На счету 30-летнего бывшего «временного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 19 побед 12 из них закончились нокаутом, одно поражение и две ничьи.

На счету оппонент Дмитрия 13 побед, восемь поражений и одна ничья.

Напомним, что желание биться на родной земле не так давно высказал младший брат спортсмена. В декабре прошлого года менеджер Фёдора Чудинова Умар Кремлёв, сообщил на своей странице в «Фейсбук», что боксёру удалось получить от Всемирной боксёрской организации (WBA) резолюцию на бой за титул чемпиона мира в среднем весе между Фёдором и Джорджем Гроувсом.

«Скорее всего, бой состоится в феврале 2017 года и мы приложим все усилия, чтобы он прошёл в России. Так как Фёдор давно уже не боксировал у себя на Родине и мечтает о том, чтобы провести бой в родных стенах», - написал Кремлёв.

Однако Всемирная боксёрская организация отклонила прошение менеджера на проведение боя в России. Поединок пройдёт в Лондоне 25 февраля. Фёдор Чудинов оспорит вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA с британцем Джорджем Гроувзом.

31 января 2017