Студентам - о заповедной системе
В Центральной библиотеке Серпухова продолжаются занятия экологического лектория, который традиционно проводит ведущий научный сотрудник Приокско-Террасного заповедника Мария Заблоцкая.
На этот раз слушателями были 40 студентов Московского областного гуманитарного колледжа. Мария Михайловна свою встречу с ними посвятила 100-летней истории образования заповедной системы России. Из её рассказа студенты узнали о жизненном пути и выдающемся вкладе родоначальников системы - академиков Василия Докучаева, Ивана Бородина, профессора Григория Кожевникова. А ещё о том, что заповедники - это, прежде всего, научно-исследовательские и природоохранные учреждения.
Отдельно была затронута история создания Баргузинского заповедника. Он был основан 11 января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) Указом Царствующего сената Российской империи об учреждении на Байкале первого в стране государственного заповедника. Именно этот документ положил начало формированию заповедной системы нашей страны. К дню сегодняшнему она насчитывает 103 природных заповедника, 50 национальных парков и 59 природных заказников федерального значения.
31 января 2017
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