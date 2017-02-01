Разыгрываем билеты на концерт группы «Тараканы»

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей


Хотите хорошо отдохнуть и 4 февраля, бесплатно посетить концерт группы «Тараканы» в Корстоне (Серпухов)? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 25 до 65. Ваши варианты ответов размещайте в нашей группе Вконтакте. Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу днём. У каждого есть шанс отлично повеселиться!

 

31 января 2017



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