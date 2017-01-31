Висельник на Новой

Ещё один суицид произошёл в воскресенье в Серпухове. 29 января, ближе к полуночи, в полицию обратились жители одной из квартир в доме №18 по улице Новой, которые сообщили о повешенном мужчине. Прибывшие на место сотрудники обнаружили висельника 1952 года рождения. Сделал ли это погибший самостоятельно, или ему «помогли» сейчас выясняет следственный комитет.

Напомним, по итогам 2016 года, Подмосковье вошло в тройку российских регионов, где люди чаще всего сводят счёты с жизнью - 1222 взрослых и более 60 детей.

31 января 2017