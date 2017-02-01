Бешенство в Пущине

С 26 января на территории наукограда введён 60-дневный карантин по бешенству Причиной послужило заражение этой инфекцией домашнего кота. Как рассказали нашему изданию сотрудники Пущинской участковой ветеринарной лечебницы, питомец регулярно гулял на улице. Возвратившись с одной из таких прогулок, поведение кота вызвало беспокойство у хозяев, он был вялым и малоактивным. На следующую ночь животное умерло. Вскрытие показало, что причина смерти- вирус бешенства.

После этого был проведён ряд мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации эпизоотического очага.

31 января 2017