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Социальные комментарии Cackle
Бешенство в Пущине
С 26 января на территории наукограда введён 60-дневный карантин по бешенству Причиной послужило заражение этой инфекцией домашнего кота. Как рассказали нашему изданию сотрудники Пущинской участковой ветеринарной лечебницы, питомец регулярно гулял на улице. Возвратившись с одной из таких прогулок, поведение кота вызвало беспокойство у хозяев, он был вялым и малоактивным. На следующую ночь животное умерло. Вскрытие показало, что причина смерти- вирус бешенства.
После этого был проведён ряд мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации эпизоотического очага.
31 января 2017
Социальные комментарии Cackle
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