Рекорд России - у спортсменки из «Надежды»

Первенство России по пауэрлифтингу удачно завершилось на днях для Анастасии Путилиной

Соревнования по силовому троеборью среди юношей и юниоров проводились с 24 по 29 января в Ижевске. Анастасия Путилина, воспитанница заслуженного тренера России Владимира Валиахметова, выступала в весовой категории до 72 кг.

Настя снова показала отличный результат: заняла первое место в своей весовой категории и первое место в абсолютном зачёте. Мало того, девушке удалось установить два рекорда России. Лёжа она подняла 152, 5 кг, а в сумме троеборья - 560 кг.

Теперь Анастасия - в составе юниорской сборной России по пауэрлифтингу.

- Мне предстоит активная подготовка к первенству мира, которое пройдёт в сентябре этого года в Америке, - улыбается Путилина.

Поздравляем спортсменку с победой.

Фото со страницы в «ВК» Анастасии Путилиной

31 января 2017