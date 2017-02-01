«Поставил бы Жарикову три с плюсом»

Экс-депутат Мособлдумы Михаил Леонтьев в интервью «Оке-инфо» оценил деятельность подольских чиновников, руководящих Серпуховом

На ваш взгляд, справляется ли Дмитрий Жариков со своими обязанностями?

- Главный показатель хорошей работы администрации - это изменение качества жизни серпуховичей в лучшую сторону. Особых изменений в этом плане в городе я не вижу. Следует рассматривать его работу в нескольких аспектах. К примеру здравоохранение. Понимаю, что полномочия переданы на уровень Московской области, но я говорю о том, что мы то живём здесь, и как раньше пользуемся этими услугами.

Да, на улицах города появляются малые архитектурные формы, но внешний лоск вторичен и на качестве жизни это мало сказывается. Людей больше волнуют вопросы, связанные с обеспеченностью рабочими местами, средним уровнем заработной платы, доступностью социальных услуг. Однако всё это находится на прежнем уровне или даже ухудшается, в частности здравоохранение, жилищно коммунальные услуги, создание условий для развития малого бизнеса. Что касается благоустройства. Я всегда жил в частном секторе и раньше, по крайней мере, несколько раз за зиму улицы прочищал грейдер - ту же Целинную и прилегающие к ней. В этот снежный сезон такого ещё не было - яркий показатель.

В конце первого квартала предоставляется статистическая отчётность за прошедший год в сравнении с предидущим. Посмотрим, что покажут цифры.

За девять месяцев я видел, что уровень промышленного прироста, точнее, индекс уровня, хоть и возрастает, но, тем не менее, в Серпуховском, Чеховском районах он выше, чем в Серпухове. Хотя на промышленность органы местного самоуправления могут влиять мало, но информировать и оказывать возможный протекционизм в закупочной деятельности продукции и услуг для муниципальных нужд, а так же подготовка и подбор кадров, предоставление сведений о кадровом дефиците - прямая задача местных властей. В общем, позитивных сдвигов не вижу.

Как считаете, насколько Жариков задержится в Серпухове?

- Сроки зависят от удовлетворённости жителей. Давайте разберёмся, что мы ожидаем от назначенного главы. Во-первых, начнём с того, что не каждый человек может быть главой города, муниципального образования, региона и т.д. Когда процесс выборный, то возникает определённый фильтр: люди оценивают предыдущий жизненный путь кандидата со всеми издержками избирательного процесса. Когда имеет место назначение, этого фильтра, соответственно, нет, и к управлению может прейти человек, совершенно не готовый к исполнению этих полномочий. К сожалению, у многих назначенцев сегодня отсутствует критичная самооценка. Не работая в данном направлении, далеко не каждый способен управлять конгломератом людей. Когда я начал работать в администрации, только на третий год осознал, что это тонкая работа. Потому что каждое действие воспринимается сообществом совершенно по-разному. Каждое решение надо принимать аккуратно и как можно больше советоваться с теми, для кого ты это делаешь, чтобы достигать верных целей и ставить правильные задачи. Я хочу сказать о том, что не каждый человек, тем более, при назначении способен управлять. А если он уж назначен, и у него есть противоречивые отношения с обществом, то он должен учиться не реагировать болезненно на критику, а постоянно саморазвиваться. Если способен на это, то из него может получиться, хотя, не гарантировано, руководитель высокого уровня. Если таких способностей нет, нечего хорошего из этого не выйдет.

Важный момент - период адаптации к новым рабочим условиям. На то тоже надо время. А мы хотим, чтобы все изменения произошли уже вчера, или на крайний случай сегодня, но не завтра. Когда человек новый, присланный откуда-то, он не может быстро включиться и начать оперативно работать - а это минус.

Соответсвенно, кого назначают и по какому признаку? Этот вопрос не принято обсуждать в широких кругах. «Сторонники», «по привязанности», «по щёлканью каблуками перед руководителями», - вот, к сожалению, какие сейчас превалируют принципы. Что такое «сторонник» и «преданность»? Это не главное для населения на данной территории. Человек, который управляет и создаёт условия для совершенствования и улучшения качества жизни предан какому-то «вверху»? Населению это зачем? Он должен быть предан тому месту или городу, которым тебя поставили управлять. Здесь даже слово «слуга народа» не подходит, этот человек должен стать слугой веры в своё дело, исполнять законы и их совершенствовать.

Поэтому мнений много, кто-то доволен, кто-то нет. Надо судить по статистике за истекший год и смотреть динамику с учётом тех сфер, на которые может влиять глава и совет депутатов. Хотя первое лицо города обязано отвечать за всё. Если на это не хватает полномочий, то следует искать выходы или обращаться на вышестоящий уровень и пытаться решать вопрос там. А также докладывать об этом жителям муниципального образования - что было сделано для решения проблемы. Вот в чём суть органов муниципального самоуправления. Когда диалога с населением нет - возникают недовольства.

Какой итоговый балл вы выставили бы Жарикову за работу в эти полтора года?

- Думаю, тройка с плюсом, но не четвёрка с минусом, с надеждой о работе над ошибками. У главы должны действовать обратные связи, которые прослеживают степень удовлетворения населения предоставленными условиями для развития. Узкие места должны быть обнаружены и по ним принято решение. Я считаю, администрация города должна чаще заглядывать в СМИ, в том числе и те, которые критично оценивают ситуацию и извлекать из этого пользу. В свое время все «оппозиционные» издания были мне вспоможением. В хвалах мало полезного, вектор действия можно определить, опираясь на критику.

31 января 2017