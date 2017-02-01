Сумочника повязали
В серпуховское отделение полиции поступило заявление от 55-летней серпуховички. Женщина рассказала, что 30 января в 15.50 возле дома №13 по улице Красный Текстильщик на неё напал мужчина и выхватил сумку, в которой находились деньги в размере 1,5 тысячи рублей и банковская карта. Догнать злоумышленника самостоятельно она не смогла, поэтому и обратились в полицию.
В ходе отработки полученной информации, сотрудниками Серпуховского отдела вневедомственной охраны, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний мужчина, проживающий в Серпухове. В дежурную части подозреваемый дал признательные показания и указал, где он спрятал похищенную сумку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
31 января 2017
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