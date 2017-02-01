Умер малыш
Воспитанник ясельной группы одного из детских садов Серпухова скончался от менингита
Как стало известно нашему изданию, в реанимации городской больницы скончался 2-летний воспитанник детского сада №32 «Рябинка». Причина смерти - менингит. В саду закончился карантин. Мама привела ребёнка со справкой от 28 января. По всем показателям мальчик был здоров. После обеденного сна у воспитанника поднялась температура. Воспитатель позвонил родителями и его забрали домой. Вечером малышу стало ещё хуже, скорая забрала его в больницу. Врачи боролись за жизнь маленького пациента реанимации, но смерть была скоропостижной.
Мы обратились к руководству детского сада, но в комментариях было отказано.
Для справки: менингит - воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. В клинической практике под термином «менингит» обычно подразумевают воспаление мягкой мозговой оболочки. Менингит возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита - головная боль, ригидность шеи одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку. Иногда, особенно у детей, могут быть только неспецифические симптомы, такие как раздражительность и сонливость.
01 февраля 2017
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