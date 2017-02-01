Ирина Луговая: «Даже муж обронил скупую слезу»

Десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая покорила новый для себя подиум и дала обстоятельное интервью «Оке-инфо». Сегодня - вторая часть беседы.

На прошлой неделе в соцсетях спортсменки и директора ДС «Надежда» появился интригующий пост «Друзья мои, приглашаю вас посмотреть программу «Модный приговор» на Первом с моим участием,

эфир 23 Января в 11.00». Весь Серпуховский район в едином порыве присел перед телеэкранами, но увидеть Ирину Луговую в новом амплуа так и не удалось - эфир перенесли на 10 февраля. Так что не пропустите.

Тем не менее, мы сочли этот повод идеальным для расширенной беседы с самой известной спортсменкой в наших краях.

- Вы не смогли встать на девятисантиметровый каблук. Получается, спортивная карьера сделала своё, и здоровье сильно пострадало?

- Конечно, все мои травмы не прошли бесследно. Хронические заболевания присутствуют. У моих коленей уже давно ограничена функциональность: согнуть их до конца не могу. Повседневных болей нет, но некоторые упражнения выполнять не в состоянии. Перелом позвоночника, который случился у меня в 1997 году, даром не прошёл - длительная реабилитация, два с половиной года. На мне доктора ещё тогда крест поставили. К тому же, очень долго делали то, что мне категорически было противопоказано: массажи, мануальные терапевты меня крутили, как хотели. Боли были дикие, но я с ними в Москву в институт ездила. Правда, на занятиях просилась постоять, потому, что сидеть не могла вообще. Целый год о переломе позвоночника никто не знал. Только когда попала к очень хорошему доктору в ЦИТО, мне поставили правильный диагноз. Она удивлялась, как долго я могла с этим ходить. Врачам следовало меня оставить в покое и дать травме зажить.

Но я живу по принципу: человек становится больным только тогда, когда он считает себя больным. Лечусь, постоянно занимаюсь, по возможности закачиваю спину, даю кардионагрузки. Короче, не позволяю себе раскисать. Похудела на 30 кг. Когда четыре года назад завязывала с профессиональным спортом, весила 122 кг, сейчас 90. Есть, конечно, к чему стремится, но спорту я обязана многим, можно даже сказать, что он мне дал всё, послал людей, которые стали для меня жизнеопределяющими. С моим социальным положением было страшно думать о завершении спортивной карьеры. Как отец мне всегда говорил, дорога у тебя только одна - на рынок мясом торговать. Перспектив работать в спорте в городе у меня не было. Так что я безумно благодарна Серпуховскому району и его главе Александру Шестуну за то, что предоставили мне уникальную возможность заниматься любимым делом.

- Возвращаясь к передаче. Был момент во время съёмок, когда были близки к тому, чтобы заплакать?

- Был момент, когда пришлось изрядно понервничать. Муж меня обвинял, Бабкина отчаянно кидалась на защиту. В этот момент я поплыла, мне стало себя по-настоящему жалко. Наверное, просто поверила в реальность происходящего. В итоге разревелась, хотя по сценарию должна была жёстко от всех отбиваться. Не знаю, вырежут этот момент или нет. Стилисты поддержали меня, сказали, что это даже прикольно. Но самое главное, что и мой супруг, поверив, как и я, во всё вокруг происходящее, увидел меня красивую, не удержался и обронил скупую мужскую слезу.

- Приходилось до этого в жизни плакать, или Ирина Луговая - железная леди?

- Что вы, плакала и не раз. Особенно под закат спортивной карьеры. Видимо, с годами сентиментальность нарастает. Особенно любила пустить слезу на пьедестале. На своём последнем чемпионате мира в Америке вообще хотела нарыдаться на всю оставшуюся жизнь. Только вышло всё наоборот. Когда шла на пьедестал, музыка шипела, хрипела, и гимн не было слышно. Девчонки-юниорки, которые смотрели эти соревнования, начали громко петь гимн, но слова, к сожалению, знали не все. Да и певицы из них сомнительные - пели так, как будто им по очереди на хвосты наступали. Вместо того чтобы наплакаться, от души нахохоталась.

- Что скажете о ведущих телепередачи? Не слишком ли обвинитель Эвелина Хромченко строга?

- От них я под большим впечатлением. Очень хорошие, позитивные люди. Ну, Бабкина, понятно, чисто русская народная женщина, сильная, думающая, даже смешная в меру. Господин Васильев - просто душка. Но больше всего впечатлила всё-таки Эвелина Хромченко. На все вопросы, которые задавали мне ведущие, ответы были заранее оговорены. И если сторона защиты Надежда Бабкина чётко придерживалась сценария, то сторона обвинения Эвелина Хромченко решила применить ко мне творческий подход. Ни с того ни с сего она спросила: «Как чувствуете себя в примерочных, когда продавец предлагает ту или иную вещь? Верите в его искренность?».Я сначала дико разволновалась, потом говорю себе: «Включи голову, послушай, о чём тебя спрашивают». В итоге собралась и что-то ответила. На самом деле, мне показалось, что вся строгость Эвелины - чисто сценический образ, а в жизни это очень мягкий, душевный человек.

01 февраля 2017