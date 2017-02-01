С больничной шконки - к Жарикову

Ручной ФСБшник главы Серпухова Карпухин явился на оперативку

Не так давно мы писали, что после статьи «Перелом Кости» началась проверка в отношении главного серпуховского ФСБшника Константина Карпухина. Материал, напомним, рассказывал о связях серпуховского градоначальника Дмитрия Жарикова и Карпухина, который всеми правдами и неправдами пытался облегчить жизнь чиновника, прибывшего из Подольска. Кроме того, там говорилось и том, как, пользуясь служебным положением, Карпухин прикрывал, пожалуй, самую известную мошенницу Серпухова, известную сразу под несколькими именами - Людмила Зубарева или Тамара Ветрова.

Чтобы избежать проблем во время проверки, по нашей информации, Константин решил схитритьи прилечь на время в подольскую больницу. И вот он вернулся в Серпухов.

Сегодня в мэрии прошла очередная оперативка,на которой, конечно же, присутствовали Карпухин. Причём, стоит отметить важный факт: ФСБшник явился в администрацию раньше остальных. Уже все собрались в зале, а самых важных персон всё не было и не было. В итоге с опозданием мэр пришёл в компании Карпухина и главного серпуховского полицейского Валерия Пучкова. Оба сели по левую руку отградоначальника, ближе к телу градоначальника ходился только прокурор Роман Денисов. Всю оперативку Карпухин заметно нервничал, прятал лицо от объективов.

Что также примечательно, после окончания совещания все разошлисьзаниматься своими делами, а Карпухин и Пучков остались сидеть с Жариковым.Такие вот игры в Штирлица.

01 февраля 2017