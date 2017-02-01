Серпухов засветится по-новому

На оперативном совещании о планах по модернизации уличного освещения в Серпухове отчитался заместитель главы города Олег Сотник

Сегодня в систему городского освещения входят 8077 фонарных опор, из которых 61% относятся к категории аварийных или отработавших свой срок службы. Из 8360 светильников лишь 32 светодиодных, 7537 - приборов освещения имеют натриевые лампы (жёлтые) и 791 светильник - ртутные (белые).

К началу 2017 из всех проводов задействованных с системе освещения, порядка 250 километров не изолированных. В настоящее время в городе используется автоматизированная система управления наружным освещением, она работает по каскадному принципу, то есть всего на территории Серпухова действует 164 трансформаторных подстанции, 35 из которых головные.

Олег Анатольевич указал основные направления, в которых будет вестись работа в наступившем году:

- На сегодняшний день используемая территория Серпухова освещена примерно на 85%. До сих пор имеются дороги, тротуары и парки, где освещение практически отсутсвует. В связи с чем было сформировано несколько направлений для работы.

Во-первых, создание паспорта наружного освещения и получение точных даных о инвентаризации системы.

Во-вторых, реализация программы энергосбережения, прописанной в законе. министерством энергетики Московской области (в ней утверждены довольно амбициозные показатели, которые нам предстоит достичь). В 2017 году требуется на 6 % увеличить количество энергоэффективных светильников, снизить число аварийных опор наружного освещения с 61 % до 50 %. Заменить 12 километров не изолированных проводов на СИП. Так же городу понадобится, модернизировать автоматизированную систему освещения.

В-четвёртых, необходимо начать масштабную реконструкцию осветительных приборов в исторической и деловой части города.

Олег Анатольевич перечислил конкретные участки, на которых в 2017 году планируется провести монтаж приборов уличного освещения:

участок улицы Горького (от пересечения с Советской до дома 5-б по Горького);

участок улицы Центральной (от пересечения с Лермонтова до дома №158);

участок улицы Фестивальная;

улица Глазовская;

часть улицы Ворошилова (от Привокзальной площади до Северного проезда);

часть улицы Юбилейная;

бульвар 65-лет Победы;

межквартальные проезд от улицы Космонавтов до ТЦ «Чернышевский»;

улица Военный городок;

улица Ногина;

улица Береговая (до съезда к угольной базе и частный сектор);

участок улицы Прогонная;

сквер на улице Дальняя дом №2.

Все необходимые расчёты уже проведены и до конца этой недели будут предоставлены главе для утверждения.

01 февраля 2017