Большая вечеринка лесбиянок прошла в Серпухове

В ночь с 31 января на 1 февраля в одном из кафе Серпухова прошла первая большая ЛГБТ-вечеринка. Сами владельцы заведения официально не подтвердили проведение мероприятия. Но размещённая ранее в Интернете афиша говорила об обратном.

Сегодня с утра в соцсетях стали появляться фотографии с party, длившейся с 22.00 и до утра (так обещали организаторы).

Судя по отзывам, вечеринку, в необычном для Серпухова формате, посетили в основном девушки. Впрочем, это не удивительно, ведь в анонсе красноречиво красовались два перекрещенных символа Венеры.

Отметим, дабы избежать возможных неприятностей, мероприятие проводилось в закрытом режиме, по предварительной записи. И гостей, судя по всему, собралось не мало.

01 февраля 2017