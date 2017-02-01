Большая вечеринка лесбиянок прошла в Серпухове
В ночь с 31 января на 1 февраля в одном из кафе Серпухова прошла первая большая ЛГБТ-вечеринка. Сами владельцы заведения официально не подтвердили проведение мероприятия. Но размещённая ранее в Интернете афиша говорила об обратном.
Сегодня с утра в соцсетях стали появляться фотографии с party, длившейся с 22.00 и до утра (так обещали организаторы).
Судя по отзывам, вечеринку, в необычном для Серпухова формате, посетили в основном девушки. Впрочем, это не удивительно, ведь в анонсе красноречиво красовались два перекрещенных символа Венеры.
Отметим, дабы избежать возможных неприятностей, мероприятие проводилось в закрытом режиме, по предварительной записи. И гостей, судя по всему, собралось не мало.
01 февраля 2017
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