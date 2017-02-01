В Серпухове многодетным срезали льготы

Власти Подмосковья увеличили размер платы за детские сады

Родители, воспитывающие троих и более детей, на основании Постановления главы города №123 от 27 января 2017 года лишились 50-процентной льготы при оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в детских садах. Эту льготу администрация срезала до 20%.

Кроме того, видоизменилась и стоимость услуги. Отныне 135 рублей в день будут платить те родители, чьи дети не достигли 3-х летнего возраста, а за малышей постарше придётся выложить 144 рубля в день. (Всё это при стандартном условии посещения группы, функционирующей в режиме полного рабочего дня - от 10,5 до 12 часов).

Но можно ли считать юридически значимой бумагу, которую 27 января подписал мэр Серпухова Дмитрий Жариков? Дело в том, что в своём документе он ссылается на постановление областного правительства от 6 июля 2016 года №526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей...». Но 19 декабря прошлого года власти Подмосковья внесли в свой документ изменения (Постановление №968/46). Если верить этому изменению, область утвердила для серпуховичей в качестве размера платы за детсад иные, более суммы: 137 рублей (до 3-х лет) и 152 рубля (старше 3-х лет).

Возвращаясь к постановлению мэра, стоит отметить и хороший момент. Если многодетным льготу срезали, то для бедняков её увеличили с 20% до 50%. К малоимущим отнесены родителям (законные представители), имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленного в Подмосковье (12990 рублей для трудоспособных и 11373 рублей для детей), получающие ежемесячное пособие на ребёнка в органах соцзащиты.

Для справки: Новый максимальный размер платы за аналогичное время проведённое в детских садах для детей до 3-х лет и старше (с 1 января 2017 года):

для Серпуховского района - 142 рубля и 158 рублей;

для города Протвино - 94 рубля и 103 рубля;

для города Пущино - 119 рублей и 132 рубля.

01 февраля 2017